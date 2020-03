L’AirPower d’Apple n’est peut-être pas encore mort, et d’autres nouvelles technologiques que vous devez savoir

Votre condensé technologique, par le biais de la newsletter DGiT Daily, pour le lundi 23 mars.

1. Apple AirPower: pas encore mort?

La rumeur la plus chaude ce week-end dans le domaine de la technologie en dehors des efforts tourbillonnants de la technologie vs COVID-19 est probablement qu’Apple AirPower pourrait ne pas être mort et enterré après tout.

Analyste technique / leaker / YouTuber Jon Prosser est actuellement en larmes avec les fuites et rumeurs d’Apple via son compte Twitter, suffisamment pour qu’il affirme qu’Apple enquête actuellement sur ses fuites. (Ce qui, apparemment, a également été divulgué. D’accord.) On ne sait jamais exactement avec ces personnages ce qui se trouve à l’intérieur des informations, ce qui ne l’est pas et ce qui est proche de la vérité ou non. C’est parfois un jeu dans un jeu, une chose entière Mais pour les nouvelles elles-mêmes: la dernière fuite de Prosser, si vous le croyez, est qu’Apple n’a pas complètement rejeté son projet embarrassant d’AirPower, et travaille toujours pour y arriver.

Récapitulation rapide:

Apple a annoncé en septembre 2017 un chargeur sans fil appelé AirPower qui pourrait charger sans fil un iPhone, une Apple Watch et des AirPods en même temps.En mars 2019, 18 mois plus tard, Apple a finalement admis qu’il ne pouvait pas fabriquer l’appareil. , nous avons conclu qu’AirPower n’atteindrait pas nos normes élevées et nous avons annulé le projet », a déclaré à l’époque Dan Riccio, vice-président senior de l’ingénierie matérielle d’Apple.

La fuite:

Les tweets de Prosser disent qu’il est de retour, notant les problèmes de dissipation thermique: «Le projet est de retour en interne. Aucune garantie qu’ils finaliseront et le libéreront, mais ils n’ont pas encore abandonné et ils essaient de réorganiser les bobines pour déplacer la chaleur plus efficacement. Le prototypage est en cours. “Il a ensuite suivi cela avec un point clé:” Remarque: Aucun des prototypes actuels ne prend en charge Apple Watch – c’est leur plus gros obstacle en ce moment. “Ils refusent de publier une version qui ne fonctionne pas avec Apple Watch. Ils sont en train de réorganiser à partir de zéro. “Le problème demeure qu’Apple a indiqué que vous pouviez aligner n’importe quel appareil n’importe où sur le tapis et qu’il se chargerait sans fil. Les options tierces actuelles vous obligent à aligner les appareils aux endroits clés, ce qui nécessite des bobines de charge lourdes – des fils littéralement enroulés – qui deviennent chaudes pendant l’utilisation car la charge sans fil est inefficace: beaucoup plus de puissance entre les bobines que l’appareil n’en reçoit. la chaleur doit aller quelque part et un mince tapis ne peut pas faire ce travail.Il est tout à fait plausible qu’Apple ait encore quelques boffins au moins essayant de le faire fonctionner.La physique est le problème. Apple n’a pas à inventer une nouvelle forme de matière, mais éviter un tapis avec des compromis semble encore extrêmement difficile, à moins que le refroidissement par eau ou les charges thermiques ne puissent être gérés de nouvelles façons.

2. Lancement de ZTE Axon 11 5G: Pourquoi payer une prime pour la 5G? (Autorité Android).

DGiT Daily: votre ressource technologique

Le DGiT Daily délivre un e-mail quotidien qui vous permet de garder une longueur d’avance sur toutes les actualités technologiques, les opinions et les liens vers ce qui se passe dans le domaine le plus important de la planète. Vous obtenez tout le contexte et les informations dont vous avez besoin, le tout avec une touche de plaisir et l’élément de plaisir quotidien qui vous manque autrement.