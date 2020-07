Laissez le Roborock S5 Smart Vacuum and Mop ranger à son prix le plus bas

Garder votre maison propre demande beaucoup de travail, surtout si vous avez besoin d’une bonne aide. L’aspirateur robotique et la vadrouille Roborock S5 ont été conçus pour vous fournir l’aide supplémentaire dont vous avez besoin et pour vous assurer que vos sols sont toujours propres lorsque vous rentrez du travail pour la journée.

Cet aspirateur robotique se vend régulièrement pour 500 $, mais vous pouvez en acheter un aujourd’hui pour seulement 359,99 $ lorsque vous entrez le code promo ROBOROCKS5 lors du paiement. Cela marque un retour au meilleur prix que nous ayons jamais vu atteindre ce mode. Ce code fonctionne pour le modèle noir ou blanc et est l’une des meilleures offres de robot aspirateur actuellement.

Aspirateur robot et vadrouille Roborock S5

Le S5 utilise la navigation intelligente pour cartographier votre maison et planifier ses propres itinéraires à nettoyer, mais vous pouvez également le contrôler avec une application sur votre téléphone ou avec votre voix. L’utilisation du code suivant lors du paiement vous permet d’économiser 120 $ sur son prix actuel sur Amazon.

359,99 $ 479,99 $ 120 $ de rabais

Le Roborock S5 peut être contrôlé à l’aide d’une application sur votre smartphone et utilise une navigation intelligente pour cartographier votre maison, planifier des itinéraires et travailler selon un horaire. Tant qu’il n’y a pas de barrières supérieures à deux centimètres, il peut les franchir, se nettoyer et se recharger. L’appareil est suffisamment intelligent pour éviter de tomber dans les escaliers, de rayer votre maison et de rester coincé. Il dispose d’une forte aspiration de 2000 Pa et peut basculer entre plusieurs modes différents, notamment Tapis, Silencieux, Vadrouille, Équilibré et Turbo et Max.

L’application Mi Home vous permet de contrôler toutes les fonctions les plus avancées de l’aspirateur, y compris la définition des zones interdites, la planification, le nettoyage des taches, etc. Vous pouvez également l’associer à Amazon Alexa pour le contrôle vocal à l’aide d’un appareil comme l’Echo Dot. L’aspirateur est soutenu par une garantie d’un an.

Plus de 3500 critiques sur Amazon ont quitté le Roborock S5 avec une note de 4,5 étoiles sur 5 collectivement. Nous lui avons également attribué une note de 4,5 étoiles sur 5 dans notre examen approfondi.

Il est expédié gratuitement, bien que vous puissiez recevoir votre commande encore plus rapidement avec un abonnement Amazon Prime. Maintenant que vous avez décidé d’ajouter quelques produits pour la maison intelligente comme le Roborock S5 à votre maison, ce guide des meilleurs produits pour la maison intelligente de moins de 100 $ pourrait vous être utile.

