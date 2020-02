Laissez-vous la rotation automatique activée ou désactivée?

Le sondage de cette semaine est simple: la rotation automatique est-elle activée ou désactivée sur votre téléphone? Il s’agit d’une seule bascule située dans vos paramètres rapides sur Android (ou le centre de contrôle sur iOS), qui contrôle la capacité de votre téléphone à faire pivoter le contenu lorsque l’orientation de votre téléphone change. S’il est désactivé sur les versions récentes d’Android, votre téléphone gardera le contenu verrouillé en mode portrait – pratique lorsque vous vous allongerez sur un canapé ou au lit. Alors, on ou off?

À partir d’Android 9 Pie, notre système d’exploitation mobile préféré a récupéré une fonctionnalité assez élégante: une sorte de bouton “forcer la rotation” qui apparaîtrait sur la barre de navigation lors de la rotation de votre téléphone en paysage avec la rotation automatique désactivée. Avec lui, vous n’avez pas eu à traîner en abaissant l’ombre de notification pour basculer le verrouillage de rotation dans les paramètres rapides lorsque vous vouliez vérifier quelque chose rapidement dans le paysage. Android Q lui a ensuite donné un bouton flottant lors de son utilisation avec la nouvelle navigation gestuelle.

Pour certains d’entre nous, ce nouveau bouton à la demande signifiait que nous n’avions plus jamais à toucher à la bascule de rotation automatique dans les paramètres rapides; Nous pouvons laisser la rotation verrouillée en mode portrait et toujours basculer en orientation paysage d’un simple toucher chaque fois que nous en avons besoin. Mais pour d’autres qui passent plus de temps en paysage, même ce bouton automatique peut ne pas être assez pratique.

Nous sommes curieux de voir dans quel camp vous tombez. Allez-y, abaissez cette nuance de notification et voyez où elle est définie. Êtes-vous une équipe qui pivote automatiquement, avez-vous oublié ce que cela fait de quitter le portrait ou modifiez-vous toujours les paramètres rapides si nécessaire?

