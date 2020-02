L’algorithme AutoFlip de Google recadrera automatiquement vos vidéos pour différents ratios d’aspect

Bien que vous puissiez utiliser les smartphones dans des orientations horizontales, des applications comme Instagram, TikTok, Snapchat et d’autres encouragent fortement les formats vidéo verticaux. En tant que tel, les créateurs de contenu et les gens réguliers qui tournent horizontalement doivent recadrer leurs clips pour s’adapter à ces plateformes de médias sociaux – un processus fastidieux. Adobe et d’autres sociétés travaillent à l’automatisation de ce processus depuis des années, mais maintenant Google entre également dans le jeu de recadrage automatique intelligent avec son framework open-source AutoFlip.

Avec AutoFlip, Google souhaite fournir une solution qui fait du recadrage des vidéos horizontales un processus pratique. Le cadre utilise l’apprentissage automatique pour reconnaître les visages et les actions clés dans les scènes et peut repérer les coupures entre les prises de vue. Avec ces informations, l’algorithme recadre et recadre intelligemment les clips. Cela fonctionne également pour les casseroles sauvages et les plans de suivi, tels que les enregistrements de skieurs ou les vidéos d’animaux de compagnie.

Une fois AutoFlip disponible publiquement, il proposera également différentes configurations en fonction de vos besoins. Vous pouvez l’exiger pour que tous les visages détectés soient visibles dans une prise de vue, ce que l’algorithme peut garantir en ajoutant un remplissage en haut et en bas des clips. Avec la technologie, il sera facile pour les créateurs de contenu de filmer et de monter une seule vidéo qui peut être sortie dans n’importe quel format possible avec peu ou pas d’ajustements supplémentaires.

Google travaille actuellement à la finition de l’algorithme en interne, mais il encourage les contributions de développeurs et de cinéastes externes, car il s’agit d’une initiative open source. Bien que le projet ne nuise pas trop à Adobe, il pourrait finir par être un concurrent difficile pour les petites entreprises spécialisées qui offrent des flux de travail de recadrage automatisés en échange d’argent – en fonction de l’efficacité de la solution de Google, c’est-à-dire. Je ne serais pas non plus surpris de voir l’outil apparaître dans Google Photos à un moment donné.