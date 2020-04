L’Allemagne change de cap et soutient l’approche de suivi des contacts d’Apple / Google

La semaine dernière, l’Allemagne avait annoncé qu’elle utiliserait sa propre solution locale pour rechercher les contacts, affirmant que la solution d’Apple et de Google n’était pas une solution viable à la façon dont le gouvernement avait besoin de suivre le virus.

Maintenant, il semble que le gouvernement fasse un virage à 180 degrés. Signalé par ., le pays a maintenant décidé de renoncer à sa solution interne et choisit la technologie de suivi des contacts d’Apple et de Google.

Selon le rapport, la solution originale de l’Allemagne, une norme centralisée appelée Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing (PEPP-PT), est devenue très critiquée en raison de la surveillance qu’elle aurait engendrée ainsi que de certains problèmes avec la méthodologie du système.

Le gouvernement allemand, en réponse à la pression exercée sur le PEPP-PT, a maintenant décidé d’adopter une norme décentralisée qui correspond davantage à la solution qu’Apple et Google élaborent actuellement.

“Dans leur déclaration commune, Braun et Spahn ont déclaré que l’Allemagne adopterait désormais une approche” fortement décentralisée “.” Cette application devrait être volontaire, respecter les normes de protection des données et garantir un niveau élevé de sécurité informatique “, ont-ils déclaré.” Le principal épidémiologique L’objectif est de reconnaître et de briser les chaînes d’infection dès que possible. “”