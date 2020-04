L’Allemagne privilégie désormais l’API de suivi des contacts Apple-Google par rapport à une solution maison

L’Allemagne a annoncé dimanche qu’elle utiliserait l’API décentralisée de suivi des contacts d’Apple et de Google, inversant le cours de son intention initiale d’utiliser sa propre solution pour suivre la propagation du coronavirus.



La semaine dernière, le gouvernement allemand a déclaré qu’il utiliserait sa propre technologie maison pour le traçage des infections sur smartphone, basé sur une conception qui contiendrait des données personnelles sur un serveur central.

Selon ., cependant, la solution originale de l’Allemagne a fait l’objet de critiques sévères, non seulement pour son style de surveillance, mais en raison de problèmes avec la méthodologie du système.

Vendredi dernier, l’Allemagne avait soutenu une norme centralisée appelée Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing (PEPP-PT), qui aurait notamment demandé à Apple de modifier les paramètres de ses iPhones. Quand Apple a refusé de bouger, il n’y avait pas d’autre alternative que de changer de cap, a déclaré une source gouvernementale de haut niveau. Dans leur déclaration commune, le ministre de la Chancellerie Helge Braun et le ministre de la Santé Jens Spahn ont déclaré que l’Allemagne adopterait désormais une approche “fortement décentralisée”.

Vendredi, Apple et Google ont dévoilé une série de changements à leur prochaine initiative de suivi des contacts COVID-19, en mettant l’accent sur des protections et une précision encore plus strictes de la confidentialité.

Apple et Google font désormais référence au «contact tracing» en tant que «notification d’exposition», un système sécurisé destiné à informer une personne d’une exposition potentielle, augmentant ainsi les efforts plus larges de recherche de contacts entrepris par les autorités de santé publique.

La France et le Royaume-Uni, qui ont tous deux l’intention d’utiliser des applications conçues par le gouvernement pour la recherche des contacts, sont en désaccord avec l’initiative d’Apple et de Google.

La France est allée jusqu’à demander à Apple de supprimer une limitation Bluetooth dans iOS afin que son application puisse fonctionner sur les iPhones, mais la limitation est une fonction de sécurité intentionnelle et il est peu probable qu’Apple compromette son logiciel, d’autant plus qu’elle développe sa propre solution .

Apple et Google ciblent cette semaine la sortie de la version de base des mises à jour des systèmes d’exploitation iOS et Android, qui prendront en charge ces API pour permettre les tests par les développeurs des autorités de santé publique. La mise à jour logicielle prendra en charge les appareils iOS commercialisés au cours des quatre dernières années, datant de l’iPhone 6s et de l’iPhone® 6s Plus.

Apple et Google ont dévoilé leurs plans pour son initiative de notification d’exposition le 10 avril. L’effort conjoint utilisera Bluetooth pour alerter les utilisateurs lorsqu’ils sont potentiellement entrés en contact étroit avec quelqu’un qui testera plus tard positif pour COVID-19, sur une base opt-in.

