L’alternative Magic Keyboard de Logitech pour l’iPad est désormais disponible

Apple a surpris tout le monde en annonçant non seulement l’iPhone SE attendu aujourd’hui, mais en mettant également le clavier magique pour iPad Pro à disposition. Bien qu’il soit sûr d’être un succès auprès des utilisateurs d’iPad Pro qui recherchent un trackpad et des touches rétro-éclairées pour leur tablette, les utilisateurs réguliers d’iPad ont été exclus. Logitech est intervenu pour créer quelque chose juste pour les clients qui veulent plus de leur iPad normal.

La coque Logitech Combo Touch Keyboard avec Trackpad pour iPad a été lancée aujourd’hui sur le site Web d’Apple. Il s’agit d’une alternative au clavier magique qui offre aux propriétaires de l’iPad 7e génération ou de l’iPad Air certaines des meilleures parties de l’étui clavier haut de gamme d’Apple pour la moitié du prix.

L’étui pour clavier de Logitech dispose d’un trackpad, d’un clavier rétroéclairé pleine taille et d’une boucle pour stocker votre Apple Pencil.

“Le Combo Touch pour iPad de Logitech combine un trackpad de précision avec un clavier rétro-éclairé de grande taille. Naviguez sur votre iPad avec des gestes familiers ou positionnez rapidement et facilement un curseur pour modifier des feuilles de calcul, des documents et des présentations. Profitez d’une saisie confortable sur un clavier de taille standard avec touches rétroéclairées qui sont parfaites pour travailler dans des environnements sombres comme dans un avion ou tard dans la nuit. Et la conception flexible prend en charge quatre modes d’utilisation pour plus de polyvalence. “

Le trackpad intégré prend en charge les gestes Multi-Touch d’Apple et les touches rétroéclairées vous permettent de continuer à utiliser votre clavier pendant la nuit. Logitech dispose également d’une rangée intégrée de touches de raccourci pour un accès rapide à des éléments tels que l’écran d’accueil de l’iPad, Siri et la recherche.

Meilleurs outils d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

Pour ceux qui n’ont pas besoin d’un iPad Pro mais qui souhaitent bénéficier d’une grande expérience sur la tablette professionnelle d’Apple, le boîtier de clavier de Logitech semble être une solution parfaite.

L’étui Logitech Combo Touch Keyboard avec Trackpad pour l’iPad de 7e génération et l’iPad Air est disponible dès maintenant sur le site Web de l’Apple Store pour 149,95 $ avec une date de livraison dès le vendredi 17 avril.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.