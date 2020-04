L’Amazon Cloud Cam atteint son meilleur prix pour une journée seulement

La caméra de sécurité Cloud Cam d’Amazon est conçue pour vous permettre de garder un œil sur n’importe quelle pièce de votre maison, où que vous soyez, et pour une seule journée, vous pouvez en accrocher une pour votre maison au meilleur prix de l’histoire. L’accord d’une journée de Woot ramène la Cloud Cam de première génération à seulement 49,99 $ jusqu’à épuisement des stocks. Cela vous permet d’économiser plus de 50% sur son prix d’origine de 120 $, mais il est important de noter que ce modèle n’est pas compatible avec Amazon Key comme le modèle le plus récent.

70 $ d’économies

Caméra de sécurité Amazon Cloud Cam

Cette caméra de sécurité intérieure HD 1080p avertit votre téléphone chaque fois qu’un mouvement est détecté et comprend un clip vidéo de ce qui s’est passé. Vous pouvez vous enregistrer pour voir le flux en direct via l’application à tout moment et même demander à Alexa de le diffuser sur certains appareils Amazon.

49,99 $ 119,99 $ 70 $ de rabais

Cette caméra intérieure a des notifications pour quand elle détecte une activité, un flux vidéo HD 1080p, une vision nocturne, un audio bidirectionnel et bien plus encore. Vous avez accès gratuitement aux dernières 24 heures des clips d’alerte de mouvement et l’application gratuite Cloud Cam envoie des notifications en fonction des paramètres que vous sélectionnez. En outre, l’Amazon Cloud Cam peut désormais répondre à des sons spécifiques, tels que les pleurs d’un bébé ou la rupture du verre. Si vous souhaitez conserver vos clips enregistrés plus longtemps, Amazon propose plusieurs plans Cloud Cam différents, à partir de 6,99 $ par mois ou 69,99 $ par an et allant jusqu’à 19,99 $ par mois ou 199,99 $ par an, selon vos besoins. Vous pouvez essayer ce plan gratuitement pendant un mois avec votre achat afin que vous puissiez voir par vous-même s’il vaut la peine d’être mis à niveau ou non.

Bien sûr, la Cloud Cam se connecte à votre système de maison intelligente basé sur Alexa, vous permettant parfaitement d’utiliser votre utilisation de votre Fire TV Stick, Fire Tablet ou Echo avec un écran pour surveiller vos caméras dans la maison. Il existe également de nombreux autres appareils intelligents pour la maison compatibles avec Alexa que vous pouvez intégrer à vos appareils Cloud Cam et Echo.

L’expédition chez Woot coûte généralement 6 $ par commande, bien que vous puissiez y marquer la livraison gratuite en vous connectant avec un compte Amazon Prime avant de passer à la caisse. Si vous n’avez jamais été membre auparavant, vous pouvez commencer un essai gratuit de 30 jours pour bénéficier de la livraison gratuite sur Woot et Amazon, ainsi que l’accès à des avantages tels que le service de streaming Prime Video, des remises exclusives réservées aux membres, et plus encore.

