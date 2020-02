L’Amazon Echo Show 5 a-t-il un appareil photo?

Meilleure réponse: Oui, il existe une caméra frontale que vous pouvez utiliser pour le chat vidéo. Amazon a inclus un obturateur qui glisse sur l’appareil photo pour mieux protéger votre vie privée.

Qu’est-ce que l’Echo Show 5?

Il s’agit du dernier écran intelligent créé par Amazon. Avec lui, vous pouvez demander à Alexa de jouer de la musique, d’ouvrir Amazon Prime Video, de consulter votre calendrier, de passer des appels vidéo et bien plus encore. Vous pourrez également contrôler votre maison intelligente, à la fois en donnant des commandes verbales à Alexa et en ajustant des choses comme les températures du thermostat à l’écran.

L’écran le rend idéal pour afficher les flux de vos caméras de sécurité de maison intelligente. Si vous l’utilisez en conjonction avec la sonnette vidéo Ring, vous pourrez également voir qui se trouve sur votre véranda. Lorsqu’il n’est pas utilisé activement, Echo Show 5 continue d’être utile en fonctionnant comme une horloge.

L’une des meilleures choses à ce sujet est que la taille compacte et les capacités le rendent utilisable à peu près partout dans votre maison. De plus, il offre la meilleure valeur de tout autre écran Alexa car il comprend des haut-parleurs, un microphone et un écran pour bien moins de 100 $. Nous avons mis la main sur l’un de ces bébés et avons apprécié sa facilité d’utilisation. Consultez notre revue Echo Show 5 si vous souhaitez en savoir plus.

La vie privée à l’esprit

L’Echo Show 5 vous permet de protéger votre vie privée mieux que n’importe quel appareil Alexa jusqu’à présent. Il y a un bouton qui éteint simultanément le microphone et la caméra. Pour plus de protection, vous faites glisser l’obturateur intégré sur la caméra frontale pour vous assurer que la caméra ne voit rien.

Si vous hésitez à obtenir un assistant domestique intelligent en raison de ses capacités d’enregistrement, vous devez noter qu’Amazon a récemment apporté des modifications à Alexa. Vous pouvez maintenant supprimer des enregistrements en disant simplement “Alexa, supprimez tout ce que j’ai dit aujourd’hui” et elle supprimera tout de minuit jusqu’au moment où vous avez donné la commande. Si vous souhaitez supprimer immédiatement quelque chose, vous pouvez également dire “Alexa, supprime ce que je viens de dire”. Ces changements ne sont pas parfaits, mais ils constituent un pas dans la bonne direction.

Maintenant, pour profiter de cette fonction de suppression d’enregistrement, vous devrez plonger dans les paramètres de l’application Alexa et l’activer. Amazon prétend que c’est pour éviter les suppressions accidentelles, mais nous sommes presque sûrs que la plupart des gens préféreraient que cette fonctionnalité soit activée pour commencer. Gardez à l’esprit qu’il n’existe actuellement aucun moyen de supprimer tous les enregistrements effectués précédemment. J’espère que c’est quelque chose qui sera ajouté à l’avenir.

Qui devrait recevoir l’Echo Show 5?

L’Echo Show 5 peut fonctionner pour tout le monde mais convient particulièrement à ceux qui font des appels vidéo fréquents ou qui possèdent des systèmes de maison intelligente et des caméras de sécurité compatibles Alexa. La possibilité d’éteindre le microphone et de couvrir la caméra en fait un excellent choix pour tous ceux qui souhaitent protéger leur vie privée.

En ce qui concerne le coût, il s’agit de l’une des unités Alexa les plus abordables qui soit sortie jusqu’à présent. Surtout étant donné qu’il comprend des haut-parleurs, un écran et un appareil photo. Si vous envisagez de mettre à niveau votre appareil Alexa actuel ou d’en obtenir un pour la première fois, c’est celui qui vous convient.

Affichage compact

Amazon Echo 5

Le meilleur combo haut-parleur et écran offert pour Alexa

L’Amazon Echo 5 est l’appareil Alexa le moins cher à proposer à la fois un écran et un haut-parleur. Utilisez-le pour vérifier la météo, regarder des vidéos, écouter des podcasts et bien plus encore. Vous pourrez également contrôler vos appareils domestiques intelligents compatibles Alexa. La caméra frontale facilite les appels vidéo. Ne vous inquiétez pas; vous pouvez protéger votre vie privée en éteignant le microphone et en faisant glisser un obturateur sur l’objectif lorsqu’il n’est pas utilisé.