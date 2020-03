L’Amérique n’est pas prête pour la 5G, même si nos téléphones sont

La 5G sera la cause de changements transformateurs et perturbateurs à travers notre monde. C’était du moins la promesse. Cependant, alors que les réseaux sans fil de cinquième génération commencent à se déployer à travers le monde en 2020, l’économie la plus riche du monde se sent plus en retard que jamais dans la course au déploiement d’un nouveau spectre et de nouveaux réseaux pour s’adapter à ce changement technique majeur. Et cette tendance montre peu de signes de relâchement pour les années à venir.

Alors que les opérateurs de télécommunications américains AT&T, Verizon, T-Mobile et Sprint ont tous de grandes visions et de grands projets pour la 5G ici aux États-Unis, aucun n’a actuellement la capacité de déployer de vastes réseaux 5G qui seront à la fois comparables en taille et nettement plus performants. que leurs réseaux 4G LTE avancés. Et cela devient difficile à ignorer face aux premiers téléphones 5G populaires mis en vente dans ce pays, pour lesquels aucune variante 4G uniquement n’est disponible. En fait, il semble de plus en plus probable qu’aucun de ces premiers téléphones 5G du marché de masse ne fournira une expérience de réseau nettement meilleure que leurs homologues 4G pendant une grande partie de leur durée de vie utile, malgré le fait qu’ils coûtent beaucoup plus cher. Pour les consommateurs américains, la 5G semble encore plus digne de la terreur lunatique marginale que toute excitation réelle. Et en ce moment, je me sens parfaitement en sécurité en affirmant que la 5G n’est décidément pas là en 2020, au moins aux États-Unis.

Alors, qui ou quoi est à blâmer? Le facteur critique qui freine les réseaux 5G américains n’est pas seulement la FCC, en particulier les opérateurs gourmands, le matériel de combiné raté (à la 4G), ou la 5G elle-même n’étant pas “prête” – tout cela est certainement vrai à des degrés divers.

Après même 10 ans de développement 4G, la plupart des opérateurs ne peuvent même pas suivre les vitesses à large bande domestiques américaines typiques (lire: pathétique).

Sans doute, le plus grand obstacle à la 5G dans ce pays sont les ondes elles-mêmes; à savoir, il n’y en a pas assez pour faire le tour. Et notre gouvernement fédéral est vraiment là où la balle s’arrête sur cette question. Jusqu’à récemment, la FCC américaine a refusé de consolider et de libérer de manière agressive le spectre haute fréquence aux fournisseurs de services cellulaires dans ce pays, espérant plutôt que les progrès de l’efficacité spectrale, de l’informatique de pointe, de l’IA et des technologies de réseau central permettraient à nos opérateurs de faire de plus en plus tout en ayant besoin de peu ou pas de spectre pour le faire. Mais ce fantasme ne s’est jamais matérialisé de manière significative. Les réseaux sans fil sur les cœurs urbains américains sont encombrés par le streaming vidéo, ses banlieues irrégulières et ses marchés ruraux terriblement mal desservis. Après même 10 ans de développement 4G, la plupart des opérateurs ne peuvent même pas suivre les vitesses à large bande domestiques américaines typiques (lire: pathétique). Initialement, les plus grandes pom-pom girls de la 4G parlaient des taux de téléchargement en gigabits, mais une décennie plus tard, l’expérience du monde réel n’en reste qu’une petite fraction pour la plupart d’entre nous au quotidien. Les transporteurs en sont certainement responsables. De nombreux déploiements LTE avancés dans les principales métros en dehors des États-Unis ont régulièrement fessé les réseaux LTE américains lors de tests côte à côte. Nos transporteurs pourraient absolument investir davantage dans les marchés les plus congestionnés des États-Unis; augmenter la capacité de liaison, ajouter plus de petites cellules, mieux utiliser le spectre sans licence – la liste est longue. Pourtant, leur réponse unie à notre soif croissante de données est «5G», et c’est une promesse qu’ils semblent terriblement incapables de tenir.

La plus grande promesse de la 5G a été, dès le premier jour, le concept du «gros tuyau». En effet, à l’heure actuelle, le plus grand défi auquel sont confrontés les opérateurs est tout simplement le volume de merde que nous envoyons et recevons sur leurs réseaux. La plupart de ces conneries sont le streaming vidéo, mais les jeux en ligne, la VR / AR et d’autres cas d’utilisation encore imprévus ne devraient augmenter que dans les années à venir, ce qui accentuera encore ces réseaux. La façon la plus simple de se préparer à cette croissance massive de la consommation de données est de créer un réseau sans fil qui a une capacité de débit incroyablement élevée, de sorte qu’au lieu de s’attarder (et donc d’encombrer) le réseau en permanence, nos appareils peuvent utiliser des réseaux à très haute vitesse pour tampon une grande partie de cette émission 4K HDR Netflix en quelques secondes, plutôt que sur une heure, bit par bit. Une fois que nous avons quitté cette connexion ultra-rapide, elle est ensuite libérée et vos données d’arrière-plan sont idéalement transmises sur une bande de fréquence plus lente et “plus fine”. Le problème est que, pour avoir ce gros tuyau à grande vitesse, vous avez besoin d’une large bande de spectre idéalement ininterrompu pour le faire (100 MHz de bande passante solide est généralement un bon point de départ). Mais essentiellement aucun spectre disponible sur le marché américain ne répond à ces critères, à la seule exception étant celui loué à Sprint. Cela révèle rapidement des failles critiques dans le déploiement actuel de la 5G aux États-Unis.

Il est peu probable que les réseaux 5G de T-Mobile et AT&T plus largement déployés soient significativement plus rapides que leurs réseaux 4G actuels.

Les réseaux 5G de T-Mobile et d’AT & T plus largement déployés ne devraient pas être significativement plus rapides que leurs réseaux 4G actuels dans un avenir prévisible, et de manière très réaliste pourraient même être plus lents sur certains marchés, comme le souligne Sascha Segan de PCMag. La pince à épingler mmWave 5G de Verizon est si étroitement déployée et si difficile à utiliser que ses vitesses multi-gigabits ne sont pas plus “réelles” que celles démontrées dans un laboratoire contrôlé. Et bien que la bande médiane 5G de Sprint soit prometteuse, elle reste légèrement déployée car Sprint ne peut pas se permettre de la commercialiser à l’échelle nationale (au moins jusqu’à la clôture de la fusion T-Mobile). Aucun de ces problèmes critiques ne semble susceptible de résoudre de manière importante pour les consommateurs avant 2022, et pourrait éventuellement prendre encore plus de temps si les opérateurs arrêtent, modifient et pivotent leurs plans à la lumière des taux de migration des consommateurs, des modifications des spécifications 5G et de la politique fédérale du spectre – qui semblent tous de plus en plus susceptibles d’être des clés dans les travaux.

S’il est vrai que le LTE a pris son temps pour venir en Amérique de manière considérable, c’était vrai presque partout dans le monde. Ce fut un changement massif, et qui s’est avéré beaucoup plus délicat que je pense que les opérateurs et les fabricants de combinés avaient initialement prévu. La 5G était censée prendre tout ce que nous avons appris de ces douleurs de croissance 4G et les atténuer, mais à la place, elle est venue avec de toutes nouvelles. Le resserrement du spectre dans la bande médiane, la technologie des ondes millimétriques inconstantes et la petite promesse que la 5G à bande basse a montré à ce jour se sont combinés en un gâteau de couche 5G uniquement américain: celui qui laisse un mauvais goût dans la bouche à presque tous les niveaux, et probablement sera pour un bon, longtemps.