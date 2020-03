L’Amex Platinum est la carte de crédit parfaite dans presque tous les scénarios, y compris les urgences – .

Les urgences, l’état de préparation, l’incertitude et autres sont ce qui préoccupe tout le monde en ce moment grâce à la propagation et aux effets incessants du coronavirus COVID-19.

Comme nous pratiquons tous plus de distanciation sociale et même de mise en quarantaine, il pourrait être de moins en moins pratique de visiter une banque ou un guichet automatique pour retirer de l’argent. Nous vous recommandons de garder la Platinum Card® d’American Express à portée de main – et de vous inscrire à la carte si vous ne l’avez pas déjà fait et que vous cherchez un nouveau morceau de plastique.

Ce guide vous dira tout ce que vous devez savoir sur l’Amex Platinum.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Lorsque vous êtes à la recherche d’une carte de crédit dotée de récompenses et d’avantages généreux, il peut être tentant de se concentrer sur des cartes offrant de gros bonus de bienvenue à cinq et six chiffres. En effet, pour de nombreux consommateurs, il peut être très attrayant de voir une carte comme la Platinum Card® d’American Express avec son offre de bienvenue de 60000 points (après avoir utilisé la carte pour dépenser 5000 $ au cours de vos trois premiers mois) et penser assez rapidement à s’enregistrer.

En fait, cependant, l’Amex Platinum offre également une tonne d’autres raisons de penser à vous inscrire à cette carte premium, des avantages pour lesquels vous paierez des frais annuels de 550 $ mais qui montent rapidement. Tels qu’ils ont plus que compensé les frais et offrent aux voyageurs, ainsi qu’à tous ceux qui veulent une carte qui leur offre des avantages de luxe, de nombreuses opportunités pour profiter des plus belles choses de la vie. Mais ce n’est pas simplement la carte pour vous aider à profiter des avantages de niveau VIP – À notre avis, c’est une excellente carte à garder à portée de main en cas d’urgence et au lieu d’argent, quelque chose qui est particulièrement pertinent grâce à la propagation du droit de coronavirus maintenant.

En plus du bonus de bienvenue que nous avons noté ci-dessus, voici juste un échantillon des nombreux avantages de cette carte:

5x points gagnés sur les billets d’avion (réservés directement auprès des compagnies aériennes ou avec American Express Travel) et les hôtels (réservés sur amextravel.com)

Jusqu’à 200 $ en crédit de frais de transport aérien

Accès au salon Centurion

Statut Elite pour les séjours dans les propriétés Hilton et Marriott

Un crédit de frais Global Entry ou TSA PreCheck

Ces avantages de voyage seront utiles une fois que le monde sera revenu à la normale et que les restrictions de voyage commenceront à se lever. Voici, en attendant, quelques autres avantages de la carte:

Jusqu’à 200 $ en crédits Uber (15 $ chaque mois, 20 $ en décembre)

Jusqu’à 100 $ en crédit pour une utilisation à Saks Fifth Avenue

Service de conciergerie American Express

Si vous recherchez une carte de crédit avec récompenses, cette liste est exactement le genre de chose que vous souhaitez voir. Oui, un généreux bonus de points d’avance est super. Mais vous voulez également une chaîne d’avantages qui continuent à fournir de la valeur. L’Amex Platinum, à notre avis, fait cela et surtout pour un type particulier de consommateur.

Ci-dessous, nous résumerons certains des points les plus fins de la combinaison d’avantages d’Amex Platinum qui seront inestimables pour les voyageurs et les non-voyageurs.

Points forts

Lorsqu’il s’agit de gagner du potentiel, il s’agit d’une carte premium solide qui est presque dans une classe à part. Vous pouvez utiliser l’Amex Platinum pour gagner 5x points Membership Rewards sur les billets d’avion, plus 5x points sur les hôtels réservés via Amex Travel. Vous gagnerez également 5x points sur les billets d’avion lorsque vous réservez directement avec la compagnie aérienne ou via Amex Travel – cependant, avec les hôtels, vous ne gagnerez que 5x points lorsque vous réservez des tarifs prépayés via amextravel.com, ou lorsque vous réservez Amex Fine Hotels & Resorts reste via Amex en ligne.

En ce qui concerne les crédits de voyage liés à la carte, chaque année civile, vous obtiendrez un crédit de 200 $ pour les dépenses accessoires de la compagnie aérienne (vous devrez spécifier une compagnie aérienne éligible et, malheureusement, le crédit ne couvre aucun billet d’avion réel). C’est un bel avantage à utiliser pour payer quoi que ce soit, des frais de bagages à l’accès au salon. L’un des avantages les plus appréciés de la carte est les 200 $ de crédits Uber que vous obtenez chaque année. La façon dont ils sont distribués est que vous obtenez le crédit par incréments de 15 $ chaque mois, à l’exception d’un crédit de 20 $ en décembre. Assurez-vous d’ajouter votre Amex Platinum à votre compte Uber et choisissez «Uber Cash» lors du paiement.

Ces crédits ne sont pas renouvelés à la fin du mois, donc si vous n’avez pas épuisé l’allocation de votre mois, sachez qu’ils sont également bons pour les achats Uber Eats.

De plus, cette carte vous donne également un accès gratuit aux emplacements American Express Centurion Lounge – qui, si vous n’avez jamais profité d’un salon d’aéroport auparavant, suffisent à dire que vous ne savez pas ce que vous manquez. Les avantages comprennent des options gastronomiques, des cocktails artisanaux et un grand confort où vous pourrez vous détendre tout en évitant le brouhaha de l’aéroport et la foule à l’extérieur. Cette carte vous donne également accès aux clubs Delta Sky lorsque vous voyagez avec Delta, les salons Priority Pass et de nombreux autres salons.

Pendant ce temps, vous obtenez également le statut Gold Elite dans le programme Marriott Bonvoy, ainsi que le statut Hilton Honors Gold. Ces deux éléments vous donnent droit à des avantages tels que le départ tardif et les gains de bonus sur les séjours. Comme si cela ne suffisait pas, cette carte vous donne même accès à Amex Platinum Concierge, un service par téléphone qui peut vous aider à réserver des restaurants et des événements à la demande, ainsi que trouver un endroit parfait pour dîner ou même livrer des articles à la demande .

Envie de faire des folies sur une thérapie de vente au détail? L’Amex Platinum vous couvre également grâce à 100 $ de crédit Saks Fifth Avenue. Il est disponible sous la forme de deux crédits de relevé de 50 $ par an, le premier étant disponible du 1er janvier au 30 juin, le second étant disponible du 1er juillet au 31 décembre. Encore mieux, aucun achat minimum n’est requis pour déclencher ces crédits.

Le dernier mot

Les gros bonus de points initiaux sont excellents, mais n’oubliez pas que la carte de crédit sur laquelle vous comptez peut être bien plus que de solides récompenses ponctuelles. Du crédit de 200 $ pour les compagnies aériennes au service de «conciergerie» et bien plus encore, la carte Platinum d’American Express offre une tonne de valeur et d’avantages, au-delà des plus évidents, pour mériter la considération d’une place dans votre portefeuille.

Source de l’image: Wyatt Smith / The Points Guy

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.