L’amour pour toutes les mauvaises raisons

Le Samsung Galaxy Z Flip est un téléphone très étrange à examiner. Pas parce que c’est mauvais, mais parce que c’est bizarre.

Habituellement, un examen fonctionne comme une évaluation entre pairs. Nous comparons un produit à ce que la société prétend être, puis nous le comparons à la concurrence. Le produit A offre-t-il une meilleure valeur par rapport au produit B? At-il une meilleure durée de vie de la caméra ou de la batterie? Quelle est la qualité de l’affichage? Il existe une grande variété d’options pour les consommateurs dans le monde des téléphones mobiles, alors laquelle devrait obtenir votre argent?

Le Samsung Galaxy Flip fait beaucoup de choses très bien. Il offre d’excellentes performances, une autonomie modérée et la (presque) dernière version d’Android. Mais cela fait une chose que 99% des autres téléphones ne peuvent pas encore faire: il se plie en deux.

En effet, le design du Samsung Galaxy Z Flip est toute sa proposition de valeur. Les composants internes du Z Flip correspondent à peu près à un smartphone phare de l’année dernière, vous payez donc un prix plus élevé pour obtenir quelque chose qui, pour l’instant, est assez unique. Je pourrais passer toute cette critique à comparer le Flip à l’autre téléphone pliable remarquable, le Motorola Razr. Mais je l’ai déjà fait. Si vous voulez le maigre, c’est que le téléphone de Samsung a façon plus musclé et façon meilleure qualité de construction, à un prix moins cher.

Ce que je voudrais faire à la place, c’est vous aider à décider si la perspective de ce facteur de forme pliable vaut de l’argent supplémentaire.

Ceci est notre revue Samsung Galaxy Z Flip.

À propos de cette critique du Samsung Galaxy Z Flip: J’ai utilisé un appareil Samsung Galaxy Z Flip acheté par Android Authority sur une période de sept jours. J’ai testé le modèle Mirror Purple avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, exécutant One UI version 2.1 basé sur Android 10.[security patch?]

Qu’est-ce qui se passe avec le pliage?

Le Samsung Galaxy Z Flip est une race de téléphone pliable que l’industrie appelle un clapet. Cela signifie qu’il ressemble à un smartphone normal lorsque vous l’utilisez, puis se replie comme une palourde pour devenir à peu près la moitié de sa hauteur précédente. Plié, bien sûr, le téléphone est deux fois plus épais qu’à l’ouverture. Mais c’est un compromis que vous devrez faire si vous voulez que votre téléphone se ferme.

Pour y parvenir, Samsung utilise une nouvelle technologie appelée verre ultra-mince. Il s’agit d’un type de verre spécial qui est presque aussi flexible que l’écran OLED en plastique que nous avons vu sur le Samsung Galaxy Fold et le Motorola Razr.

Parce qu’il est si fin, le verre n’est certainement pas aussi durable qu’un écran de smartphone standard. Un récent démontage par Zack Nelson de JerryRigEverything a révélé que l’écran du Galaxy Fold peut être percé assez facilement. Cela étant dit, la vitre est principalement protégée lorsque le téléphone est plié, et je n’ai eu aucun problème avec mon appareil jusqu’à présent. En fait, mes amis qui ont acheté cet appareil ne l’ont pas non plus. Pourtant, il est naturel d’avoir des problèmes de longévité avec la nouvelle technologie d’affichage. Pour lutter contre cela, Samsung propose un remplacement unique de l’écran pour 119 $ au cours de la première année de possession.

Mais un téléphone pliable à clapet est-il même utile? Ma réponse, autant d’une dérobade que cela puisse paraître, est que cela dépend.

Les avantages

On peut dire que le plus grand avantage d’un téléphone pliable à clapet est que, lorsqu’il n’est pas utilisé, le téléphone est environ deux fois plus grand. Cela signifie qu’il occupe moins d’espace vertical, est mieux protégé et peut tenir dans des poches et des compartiments plus petits que les smartphones conventionnels. Étant donné que le Galaxy Z Flip a un écran 21,9: 9 assez massif de 6,7 pouces, le plus petit facteur de forme l’aide à s’adapter à bien plus d’endroits.

Au cours de la période d’examen, j’ai eu plusieurs cas de panique, inquiet de ne pas avoir laissé le téléphone sur une table quelque part. En fait, le téléphone était juste niché au fond de ma poche, beaucoup plus profondément que ce à quoi je m’attendais. Une fois, j’ai oublié que je l’avais plutôt mis dans ma poche de poitrine, ce qui est en fait un endroit étonnamment pratique pour ranger un smartphone pliable.

Le Z Flip s’est perdu dans mes poches lorsqu’il est plié, et c’est une bonne chose.

J’ai tout de suite été enclin à penser que ce téléphone serait parfait pour quelqu’un comme ma maman, qui a tendance à porter un pantalon avec des poches trop petites pour le smartphone moyen. Pour cette raison, elle garde généralement son téléphone dans sa poche arrière. Et bien, disons simplement que je suis assez bon pour remplacer les écrans d’iPhone maintenant.

Samsung aimerait vous faire croire qu’il existe de nombreux autres cas d’utilisation pour un téléphone qui se plie en deux. Bien que je sois d’accord avec Samsung dans une certaine mesure, les avantages sont vraiment marginaux. Le plus grand cas d’utilisation secondaire pour moi était de pouvoir regarder une vidéo ou diffuser un Instagram en direct sans avoir à appuyer le téléphone contre quoi que ce soit. Au lieu de cela, j’ai plié le téléphone en deux et laissé le bas tenir l’écran supérieur. Je ne l’ai pas fait souvent, cependant, et je préfère regarder des vidéos en mode paysage. Parce que le téléphone est si grand, les vidéos occupent moins l’écran que d’habitude. Si vous vous étirez pour remplir tout l’écran, vous aurez un recadrage assez important.

Sinon, Samsung a ajouté la prise en charge native de Z Flip à certaines de ses applications, ce qui garantit que les éléments principaux restent en haut tandis que les éléments secondaires, tels que les commandes, sont bannis vers le bas lorsqu’ils sont fléchis. Cela fonctionne avec l’appareil photo, la galerie et les applications de messages. Samsung s’est associé à Google pour faire fonctionner cette fonctionnalité avec l’application de messagerie vidéo Duo. La fonctionnalité est également destinée à fonctionner avec YouTube, mais elle ne semble pas encore tout à fait.

Personnellement, j’espérais que l’utilisation du Z Flip m’encouragerait à utiliser moins mon téléphone. Il faut plus d’efforts pour faire défiler sans réfléchir sur ce téléphone que sur d’autres téléphones, donc j’espérais que la charnière agirait comme une forme de dissuasion. Malheureusement, ce n’était pas vraiment le cas. Il s’avère que les mauvaises habitudes prévaudront, même si cela signifie que je dois sauter quelques cerceaux supplémentaires.

L’écran avant est-il utile?

Comme le Motorola Razr, il y a un écran avant sur le couvercle du Galaxy Z Flip. Contrairement au Motorola Razr, le Z Flip est très, très petit. L’écran OLED ne mesure que 1,1 pouces et affiche des informations de base telles que l’heure, les notifications et les commandes multimédias. Si vous appuyez sur une notification, les informations qu’elle contient défileront, mais elles ne défileront pas assez longtemps pour lire l’intégralité du message la plupart du temps. Si vous appuyez deux fois sur une notification, vous serez invité à ouvrir le téléphone pour la lire, et l’application associée s’ouvrira automatiquement.

L’écran avant peut également être utilisé comme un mini viseur, au cas où vous voudriez prendre des selfies avec le téléphone fermé. En raison du rapport d’aspect étrange de l’affichage, l’image affichée n’est que le centre de l’image résultante, mais comme c’est un selfie, c’est toutes les informations dont vous avez vraiment besoin de toute façon.

La seule utilisation que je vois dans cette fonctionnalité est la possibilité de prendre des selfies à plus haute résolution car les caméras avant sont de 12 MP, par rapport au capteur de 10 MP à l’intérieur du téléphone. La caméra grand angle offre également un champ de vision beaucoup plus large que la caméra selfie si vous avez besoin d’intégrer plus de personnes dans la prise de vue. Vous pouvez basculer entre les objectifs standard et grand-angle en faisant glisser l’écran.

L’affichage est-il donc utile? Je dirais pour ce que cela signifie, oui. Beaucoup de gens déverrouilleront leur téléphone juste pour vérifier l’heure, ce qui vous permet de le faire rapidement. Vous devez toujours appuyer deux fois sur l’écran ou appuyer sur le bouton d’alimentation pour l’allumer, et je souhaite que Samsung propose un mode toujours activé pour l’horloge.

Comparativement, l’écran avant plus grand du Moto Razr vous permet de répondre aux notifications sans ouvrir le téléphone. Avec le Z Flip, vous pouvez uniquement afficher les notifications, pas interagir avec elles. Tout comme ce fut le cas avec le Samsung Galaxy Fold d’origine, je souhaite qu’ils aient fait un peu plus grand l’affichage avant.

La partie téléphone ordinaire du téléphone pliable

Bien que la partie la plus intéressante de ce téléphone soit sans aucun doute le fait qu’il se plie, il y a toujours un téléphone entier ici. Alors comment cela fonctionne-t-il?

Quelques personnes à qui j’ai parlé ont comparé le Z Flip à un Galaxy S10e pliable et gonflé, et selon la plupart des mesures, c’est ce que c’est. Il possède un processeur Snapdragon 855+ légèrement plus puissant que le Snapdragon 855 standard sur le S10e, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS 3.0. Il s’agit toujours d’un téléphone phare par la plupart des mesures, contrairement au Motorola Razr de milieu de gamme.

Comme vous vous en doutez, ces spécifications aident le téléphone à fonctionner à merveille. Dans l’utilisation quotidienne, je n’ai vu aucun bégaiement ou chute de trame, et je fais souvent du multitâche sur mes appareils comme un fou. Le téléphone s’allumait rapidement à chaque fois que je l’ouvrais et, de part en part, je n’ai vu aucun problème.

Dans les benchmarks, le Samsung Galaxy Z Flip a plutôt bien fonctionné, reflétant étroitement le Galaxy S10e dans la plupart des cas. Cela est logique étant donné que la plupart des spécifications sont assez similaires.

Le Z Flip est emballé avec une batterie de 3300 mAh. Ce n’est pas une capacité aussi élevée que je le souhaiterais, et j’ai eu environ cinq heures de temps d’écran chaque jour, ce qui n’est pas génial. Normalement, je débranchais le téléphone vers 10h et le téléphone mourait vers 10h le lendemain. Dans l’ensemble, vous obtiendrez probablement une bonne journée d’utilisation de ce téléphone, mais si vous décidez de rester dehors tard une nuit, vous devrez recharger ou faire attention à votre utilisation.

Si vous avez besoin de recharger cette chose, il prend en charge la charge filaire à 15 W, ce qui semble un peu lent. Lorsque j’ai branché ce téléphone à 5%, le chargement prend environ 1 heure et 45 minutes. Compte tenu de la charge de 18 W prise en charge par Google Pixel et du nouveau Samsung Galaxy S20 Ultra prenant en charge la charge de 45 W, j’aurais aimé voir une spécification de charge plus rapide ici.

Le Flip prend en charge la charge sans fil jusqu’à 9 W et la charge sans fil inversée. Bien que les deux soient assez pratiques, la charge sans fil est un peu plus lente que la connexion filaire. Si vous ne faites que charger pendant que vous dormez, la recharge sans fil est une excellente fonctionnalité.

Construisez la qualité et la durabilité

Le Samsung Galaxy Z Flip ressemble à un appareil étonnamment bien construit. Le cadre est en aluminium et se sent vraiment solide. L’écran en verre ultra-fin ressemble plus à un écran de smartphone que la plupart des appareils pliables que j’ai utilisés auparavant. Cela en fait le pliable le mieux construit que j’aie utilisé à ce jour et me donne l’espoir que la catégorie pourra enfin exister dans le courant dominant.

Samsung a également repensé la charnière du téléphone. [Compared to … the Fold?] Cela permet une inclinaison complète de 180 degrés, ce qui donne au téléphone toutes ses fonctionnalités supplémentaires. Samsung évalue l’affichage à se plier 200 000 fois avant une panne potentielle.

Samsung a ajouté des fibres à l’intérieur de la charnière pour empêcher la poussière de pénétrer dans le mécanisme de la charnière. Bien que la quantité réelle de fibres ajoutées soit bien inférieure à ce qui était représenté dans la vidéo promotionnelle de Samsung, je peux affirmer avec certitude que rien ne s’est mis dans ma charnière jusqu’à présent. Nous devrons attendre et voir comment cette charnière se comportera au cours des prochains mois.

C’est la meilleure charnière sur un téléphone pliable en ce moment.

Je devrais noter à quel point ce téléphone est ridiculement glissant. Lorsqu’il est fermé, le Galaxy Z Flip glisse facilement sur la plupart des surfaces. Samsung comprend un étui transparent avec le modèle Mirror Purple, mais il utilise de l’adhésif pour l’attacher, et je ne voulais pas attacher définitivement un étui à cette chose.

En ce qui concerne la durabilité, le Galaxy Z Flip a été formidable. Je suis une personne assez maladroite et je l’ai abandonné à quelques reprises. Aucun n’était sur le béton, donc il y a ça, mais le Flip n’a subi que quelques éraflures mineures. Les deux panneaux arrière qui couvrent le haut et le bas sont en verre, donc j’étais particulièrement nerveux à l’idée de les fissurer.

Et les caméras?

Rappelez-vous comment j’ai dit que le Galaxy Z Flip était similaire au Galaxy S10e? Le réseau de caméras est une grande raison à cela. Le Galaxy Z Flip comprend deux caméras sur le capot du téléphone, qui sont techniquement les caméras arrière, bien qu’elles puissent être utilisées pour les selfies. L’un est un objectif à angle standard de 12 MP avec une ouverture de f / 1,8 et une stabilisation optique de l’image, et le second est un objectif grand angle avec une résolution de 12 MP, aucune stabilisation optique de l’image et un champ de vision de 123 degrés.

Comme beaucoup d’autres appareils phares, les caméras fonctionnent assez bien dans une lumière décente, bien qu’il y ait un peu de lissage si vous zoomez. Le Z Flip semble être meilleur en contraste et en couleurs hors de la porte que les appareils Samsung précédents, que je se sentaient souvent trop agressifs sur la plage dynamique.

L’objectif grand angle a un peu de distorsion et serre vraiment les objets au centre du cadre. J’essaierais probablement de m’en tenir à cet appareil photo pour les paysages, ou dans les moments désespérés où vous devez prendre des selfies de grands groupes.

Dans des conditions de faible luminosité, le Z Flip éprouve un peu de difficulté. La vitesse d’obturation est réduite, ce qui entraîne un flou et les images sont devenues assez douces. Le mode nuit ajoute un peu de lumière, mais dans la plupart des situations, j’ai trouvé que l’image était encore plus douce. Si vous prenez une photo de quelque chose de statique, cela se porte mieux, mais ajoutez des objets en mouvement et vous obtiendrez beaucoup d’exposition artificielle, ce qui produit la douceur de l’image.

À l’intérieur, vous trouverez une caméra selfie à perforation avec une résolution de 10 MP et une ouverture de f / 2,4. La caméra selfie est placée dans la même position que les séries Galaxy Note 10 et Galaxy S20.

J’ai été vraiment surpris de la qualité de cet appareil photo. La netteté était très bonne et la peau n’était pas aussi lisse que beaucoup d’autres caméras selfie. Il y a un mode large et un mode recadré pour cet objectif, vous pouvez donc obtenir plus de personnes dans la prise de vue si besoin est.

Questions diverses

J’ai reçu beaucoup de questions aléatoires d’amis et de collègues sur cet appareil, alors voici quelques questions et réponses fréquemment posées.

Y a-t-il un pli?

Oui, mais ce n’est pas très visible. Il est définitivement là, et vous le sentirez si vous faites glisser votre doigt sur l’écran. Pourtant, alors que l’écran est éclairé, il est difficile de voir du tout, mais sous quelques angles. Si l’idée du pli vous agace, vous devrez attendre. Presque tous les téléphones pliables sortis jusqu’à présent ont connu un pli, et ils continueront probablement de faire partie de l’expérience des téléphones pliants pendant un certain temps.

Pouvez-vous ouvrir le téléphone d’une seule main?

Oui, mais cela demande une force décente. Vous devez soulever l’écran légèrement ouvert avec votre pouce avant de l’ouvrir – manuellement, il n’y a pas d’assistance à ressort ici. Même alors, vous devriez probablement le faire à deux mains. La charnière a été conçue pour rester ouverte à n’importe quel angle (un peu comme un ordinateur portable), vous devez donc la manipuler avec soin.

Pouvez-vous mettre fin à un appel en fermant le téléphone?

Oui! J’aime vraiment faire ça. Il y a une option pour le faire ne pas mettre fin aux appels, mais cela ne déplace pas l’appel vers le haut-parleur; Il garde simplement l’appel dans l’écouteur, ce qui n’est vraiment pas très utile.

Devriez-vous acheter un Galaxy Z Flip?

Si vous cherchez à acheter ce téléphone, il y a de fortes chances que vous décidiez entre le Z Flip et l’un des appareils de la série Galaxy S20. Ces téléphones standard ont définitivement une longueur d’avance sur cet appareil pliable dans un certain nombre de catégories, à savoir le processeur, la batterie, la RAM, l’appareil photo et les capacités 5G. Mais vous n’achetez pas le Galaxy Z Flip pour ces choses. Vous l’achetez parce que c’est nouveau, c’est intéressant, ça ressemble enfin à un gadget. C’est pourquoi vous achetez le Z Flip.

Écoutez, soyons réels. Économisez pour économiser de l’espace de poche, aucune des fonctionnalités du Z Flip n’a radicalement changé ma vie. Je ne clavarde pas assez souvent pour avoir besoin d’une béquille intégrée. Je ne trouve pas les applications fractionnées utiles. Le déplier prend plus de temps que de simplement déverrouiller un rectangle. Mais cela m’apporte légitimement de la joie car c’est amusant.

Peut-être plus loin sur la ligne lorsque les téléphones pliables sont beaucoup plus normalisés, ce téléphone sera inutile à prendre. Je suis personnellement beaucoup plus excité pour le Galaxy Fold 2, qui démarre de taille normale et se transforme en tablette. C’est un cas d’utilisation beaucoup plus pratique pour moi que quelque chose qui devient juste plus petit. Jusque-là, j’aime cette chose, même si c’est pour de mauvaises raisons.

Et je pense que ça vaut le coup de payer.

Samsung Galaxy Z Flip Le tout nouveau smartphone pliable vertical de Samsung

Le Galaxy Z Flip est le tout premier smartphone à pliage vertical de Samsung. Il bascule des éléments de conception Samsung familiers que nous aimons tous, mais dans un nouveau facteur de forme pliable. Doté de 256 Go de stockage intégré, de 8 Go de RAM, d’une batterie de 3300 mAh et d’un écran en verre pliable de 6,636 x 1080 pixels, il peut ne pas avoir de spécifications de haut niveau, mais il devrait offrir une expérience de haut niveau.

Si vous voulez acheter le Galaxy Z Flip, vous pouvez l’obtenir pour 1380 $, ce qui est moins cher que le Galaxy S20 Ultra, qui commence à 1399 $. Si vous pouvez vous permettre le S20 Ultra, vous pouvez vous permettre le Z Flip. Le premier est le choix le plus sûr, tandis que le second est le plus intéressant.

Que pensez-vous du Samsung Galaxy Z Flip? En avez-vous pris un? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!