Lancement de HBO Max le 27 mai

WarnerMedia a annoncé mardi que HBO Max sera lancé le 27 mai. Le dernier venu dans les guerres de streaming offrira un certain nombre d’originaux ainsi que la mise à disposition de la bibliothèque de contenu de l’entreprise.

Lancement de HBO Max avec une bibliothèque de contenu complète

Parmi la gamme de contenus originaux proposés, citons Love Life, une comédie avec Anna Kendrick et le Not Too Late Show with Elmo. Ces originaux seront disponibles le jour du lancement, d’autres arriveront au cours de l’été et de l’automne.

Les archives ont des offres plus impressionnantes telles que Friends (il y aura également un spectacle de retrouvailles non scénarisé), The Big Bang Theory, The West Wing et Game of Thrones. De plus, le contenu de . et de chaque film DC sera disponible avec des classiques comme When Harry Met Sally.

Kevin Reilly, directeur du contenu, HBO Max, président, TNT, TBS et truTV, a déclaré:

Notre équipe a méticuleusement sélectionné un catalogue de bibliothèque de classe mondiale et a collaboré avec les meilleurs créateurs de tous les genres pour offrir une cadence mensuelle de séries et de films originaux que nous programmons et promouvons pour un impact culturel.

HBO Max coûtera 14,99 $ par mois. Ceux qui s’abonnent à HBO via un service AT&T seront mis à niveau gratuitement. Les clients de Charter Communications bénéficieront également du service sans frais supplémentaires (via Variety).