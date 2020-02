Lancement de la couverture présidentielle d’Apple News 2020

Apple News a lancé sa couverture spéciale de la campagne présidentielle de 2020 lundi, le jour du caucus Democratic Iowa. Il présentera des articles organisés par ABC News, CBS News, CNN, FiveThirtyEight, Fox News et bien d’autres.

Couverture présidentielle d’Apple News

Parmi les contenus disponibles, il y aura des guides organisés, des fonctionnalités spéciales et des ressources. La couverture couvrira également des domaines politiques clés, tels que les affaires étrangères, l’inégalité des revenus, le commerce, l’immigration, l’éducation et les soins de santé. Il y aura également des guides pour tous les candidats et une guilde d’alphabétisation pour aider les gens à identifier la désinformation. En outre, Apple News fournira une couverture en direct des débats, à commencer par celui des démocrates dans le New Hampshire en février. Tout sera disponible via l’application News.