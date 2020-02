Lancement de la version mondiale du Honor 9X Pro

Huawei a récemment lancé le Mate 30 Pro dans plusieurs pays, utilisant ses propres services mobiles au lieu des services Google Play en raison d’une interdiction commerciale. Maintenant, c’est au tour d’Honor de lancer un téléphone sans services Google alors qu’il lance le Honor 9X Pro dans le monde, après un lancement chinois en juillet.

Tout comme les versions mondiales de la série Mate 30, le Honor 9X Pro n’est pas livré avec le Google Play Store préinstallé et n’a pas d’applications Google populaires comme Gmail et Maps. Ceux-ci ne peuvent pas non plus être facilement installés à partir d’autres sources, comme ce fut temporairement le cas pour le Mate 30 Pro.

Au lieu de cela, vous devrez vous contenter des applications et services de Huawei, tels que la galerie d’applications, le client de messagerie Huawei (qui offre toujours la connectivité Gmail) et les services de cartographie tiers. Honor dit que le téléphone comprend également Huawei Assistant, un assistant virtuel qui fournit également des cartes contextuelles pour le sport et les marchés boursiers. De plus, vous pouvez utiliser le service pour obtenir des informations sur la consommation de données, votre calendrier, la météo, les appels manqués, et plus encore, Honor disant que d’autres services dans d’autres catégories seront ajoutés sur la ligne.

Cela limitera néanmoins l’audience du Honor 9X Pro, car les services Google sont l’option incontournable pour la grande majorité des utilisateurs de smartphones Android en Occident.

Que propose le Honor 9X Pro?

La version mondiale du Honor 9X Pro est inchangée par rapport à son homologue chinoise, pour le meilleur ou pour le pire. Il utilise toujours le processeur Kirin 810 de 7 nm, qui est essentiellement un rival de Snapdragon 675. Le Kirin 810 est toujours un chipset de milieu de gamme capable, mais Qualcomm a lancé des puces plus récentes depuis le Snapdragon 675. Les téléphones alimentés par ces nouvelles puces offrent généralement l’enregistrement 4K et Bluetooth 5 – deux fonctionnalités manquantes du 9X Pro pour une raison quelconque.

Les autres spécifications partagées incluent une batterie de 4000 mAh avec une charge de 10 W, un boîtier de caméra selfie pop-up 16MP et un panneau LCD plein écran (6,59 pouces FHD +).

Le Honor 9X Pro propose également une configuration à triple caméra, comprenant un tireur principal 48MP, un appareil photo ultra-large 8MP (120 degrés) et un capteur de profondeur 2MP. Vous pouvez également vous attendre à 256 Go de stockage extensible, USB-C, un port casque, un scanner d’empreintes digitales latéral et EMUI 9.1 sur Android Pie. Il est décevant de voir Android Pie ici, environ six mois après la sortie d’Android 10.

Il y a un ajustement mineur par rapport au modèle chinois, et c’est le passage à 6 Go de RAM plutôt qu’à 8 Go. Espérons que cela n’ait pas beaucoup d’effet sur le multitâche, les jeux et l’utilisation quotidienne.

Le Honor 9X Pro sera disponible à partir de mars 2020 au prix recommandé de 249 € (~ 269 $) en noir minuit et violet fantôme. Le téléphone est confirmé pour l’Égypte, la France, l’Allemagne, la Malaisie, les Pays-Bas et l’Arabie saoudite.

Honor a également annoncé que le Honor View 30 Pro propulsé par le Kirin 990 arriverait bientôt en Russie, mais n’a révélé aucune information concernant d’autres marchés. Vous pouvez consulter nos travaux pratiques ici.