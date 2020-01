Lancement de l’application Sensei pour Mac avec garniture SSD, santé de la batterie, fonctionnalités de gestion du stockage, etc.

Une nouvelle application appelée Sensei est arrivée aujourd’hui pour Mac qui vous permet de surveiller et d’ajuster les performances pour tirer le meilleur parti de votre machine. Sensei propose une belle interface utilisateur avec des icônes riches et de nombreuses fonctionnalités comme un composant d’activation de SSD, l’intégrité de la batterie, la gestion du stockage, le tableau de bord des performances et bien plus encore.

Voici comment le développeur Oskar Groth décrit la nouvelle application Mac:

Sensei est une application qui couvre à la fois les logiciels et le matériel, y compris beaucoup plus de fonctionnalités que les autres applications de la catégorie d’optimisation Mac. Il comprend des fonctionnalités pour nettoyer votre disque, désinstaller des applications, analyser la santé de la batterie et du disque, surveiller les statistiques CPU / GPU / RAM, optimiser les vitesses de démarrage et bien plus encore.

Nous avons pu découvrir Sensei et lui et offre une superbe interface utilisateur avec de nombreuses fonctionnalités pour surveiller et ajuster les performances logicielles et matérielles d’un Mac. Vous obtenez également des détails précis comme le fournisseur qui a produit votre Mac, des composants comme la batterie, et bien plus encore.

Sensei comprend un activateur de garniture SSD et le contrôle du ventilateur devrait arriver d’ici mars.

Voici un aperçu des fonctionnalités et de l’interface utilisateur de Sensei (liste complète ci-dessous):

Caractéristiques Sensei:

Tableau de bord des performances

Optimiseur de vitesse de démarrage

Nettoyeur de disque

SSD Trim Enabler

HDD / SSD S.M.A.R.T Reporter

Analyseur d’intégrité du disque

Référence de disque

Moniteur de statistiques de disque

Explorateur de cartes de partition

Moniteur GPU

Exportateur de firmware GPU

Reporter GPU / eGPU détaillé

Analyseur de santé de la batterie

Moniteur RAM

Tableau de bord thermique

Contrôle des ventilateurs (à venir plus tard au premier trimestre)

Moniteur CPU

Moniteur de température

Désinstallateur d’applications

Sensei pour Mac est maintenant disponible directement auprès du développeur sous forme d’essai gratuit de 14 jours et coûte 29 $ / an ou seulement 59 $ pour une licence à vie.

