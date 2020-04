Lancement de OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro: prix et disponibilité

Mise à jour, 19 avril 2020 (11 h 29 HE): OnePlus a officiellement révélé les informations de prix pour l’Inde. Découvrez tous les détails ci-dessous.

Mise à jour, 15 avril 2020 (12 h 55 HE): Si vous souhaitez précommander un OnePlus 8 ou OnePlus 8 Pro, les précommandes sont maintenant ouvertes! Vous pouvez vous rendre sur le site officiel OnePlus pour passer votre commande.

Les appareils seront expédiés le 29 avril ou même légèrement avant.

Article original, 14 avril 2020: Les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro sont enfin là et il est clair que la société est en train de passer de son statut de «tueur phare» à un fabricant de smartphones à part entière «premium».

Le OnePlus 8 Pro haut de gamme est à un dollar près d’atteindre le prix à quatre chiffres, tandis que le OnePlus 8 a un prix plus digeste, coûtant près du OnePlus 7 Pro de l’année dernière.

Les prix premium de OnePlus pour la nouvelle série étaient plus ou moins attendus. La société a été sur une trajectoire d’augmentation du coût de ses téléphones depuis le début.

Néanmoins, OnePlus a clairement indiqué qu’il voulait rivaliser avec les Samsung et les pommes du monde. Le OnePlus 8 Pro en est la preuve, avec sa charge sans fil rapide, son indice de protection IP68, son affichage à 120 Hz et sa puissante configuration à quatre caméras.

Pendant ce temps, le OnePlus 8 passe à côté du mantra «Never Settle» de la société, du moins sur le papier. Il ne possède aucune des fonctionnalités susmentionnées, ce qui est certainement une déception pour les fans qui les attendaient.

Dans cet esprit, examinons tous les détails des prix et de la disponibilité des deux téléphones OnePlus 8. Gardez à l’esprit que ceux-ci diffèrent en fonction des pays et des transporteurs, alors assurez-vous de vérifier la section la plus pertinente pour votre région et l’opérateur de votre choix.

Précommandes OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro

Les précommandes aux États-Unis et au Royaume-Uni pour la série OnePlus 8 seront mises en ligne le 14 avril à 13 h (HE). Vous ne pourrez précommander les OnePlus 8 et 8 Pro que sur le site Web de l’entreprise. Cependant, lorsque les téléphones seront enfin mis en vente, ils seront disponibles sur un certain nombre de plates-formes différentes. Lisez la suite pour tous ces détails.

Le produit phare OnePlus 8 Pro Killer

OnePlus est tout adulte. Avec le OnePlus 8 Pro, vous obtenez un produit phare sans fioritures, avec toutes les cloches et les sifflets. Des spécifications puissantes, un écran incroyable, une charge sans fil rapide et une résistance à l’eau font du OnePlus 8 Pro une excellente alternative au Galaxy S20 Plus, et c’est jusqu’à 300 $ moins cher.

OnePlus 8 Snapdragon 865 pas cher

Le OnePlus 8 s’en tient à la formule qui a fait le succès de OnePlus. Il vous offre le dernier package de traitement, une caméra polyvalente et un bel écran, exécutant le fluide Oxygen OS. Vous manquez la recharge sans fil et la cote IP officielle, mais pour ce qu’il offre, le OnePlus 8 est une offre intéressante.

Prix ​​et disponibilité de la série OnePlus 8 aux États-Unis

Aux États-Unis, les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro seront disponibles sur le site Web de OnePlus, Amazon, T-Mobile et Verizon. Les téléphones seront mis en vente sur toutes ces plateformes à partir du 29 avril. Voici la répartition des prix et de la disponibilité des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro US.

OnePlus.com

Amazon

Remarque: Les précommandes d’Amazon n’ont pas encore été lancées aux États-Unis.

Verizon

Verizon ne vendra que le vanilla OnePlus 8 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. La version de Verizon prendra en charge le réseau mmWave de l’opérateur et s’appellera OnePlus 8 5G UW. La version de Verizon, contrairement au modèle vendu débloqué sur OnePlus et Amazon, comportera la certification IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Le OnePlus 8 Pro ne sera pas disponible via Verizon, du moins pour l’instant.

Vous pouvez acheter le OnePlus 8 sur le site Web de Verizon et l’application My Verizon dans les coloris Onyx Black et Polar Silver exclusifs à Verizon.

Vous pouvez soit opter pour un plan de paiement de 24 mois pour lequel vous devrez débourser 33,33 $ par mois, ou vous pouvez acheter le téléphone à l’avance en payant 799 $.

Verizon propose également de nombreuses offres de reprise pour les clients nouveaux et existants achetant le OnePlus 8. Ceux qui passent d’un autre opérateur à un plan Verizon Unlimited peuvent obtenir jusqu’à 700 $ de réduction sur le OnePlus 8 en échangeant leur ancien téléphone. Les commutateurs obtiennent également un Stream TV gratuit, un Amazon Echo Dot gratuit et une prise intelligente du fournisseur.

Les clients existants peuvent bénéficier d’une remise allant jusqu’à 550 $ sur le nouveau téléphone via diverses offres de reprise.

En outre, Verizon vendra également des étuis OnePlus 8 d’OtterBox, Speck, OnePlus et InvisibleShield.

T Mobile

T-Mobile transportera également le OnePlus 8 aux États-Unis, avec une disponibilité à partir du 29 avril. Plus de détails à venir.

Prix ​​et disponibilité de la série OnePlus 8 au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, les OnePlus 8 et 8 Pro seront d’abord disponibles via l’événement pop-up en ligne de la société.

Plus tard, ils seront disponibles sur une gamme de trois tarifs, avec le OnePlus 8 à partir de 29 £ d’avance et 44 £ par mois pendant 24 mois. Pendant ce temps, le OnePlus 8 Pro commence à partir de 29 £ d’avance et 52 £ par mois pendant 24 mois. Les deux tarifs sont livrés avec une mise à niveau gratuite vers la version 12 Go + 256 Go Glacial Green pour une durée limitée, ainsi qu’une paire gratuite d’écouteurs Bullets Wireless 2 d’une valeur de 99 £, jusqu’à épuisement des stocks.

La série OnePlus 8 sera également disponible sans carte SIM auprès de OnePlus.com, John Lewis et Amazon.co.uk à partir de 9 h 00 BST (4 h 00 HE) le 21 avril. Voici comment leurs prix de détail complets au Royaume-Uni se cumulent.

En termes de coloris, le OnePlus 8 sera disponible en noir onyx, vert glacial et éclat interstellaire. Le OnePlus 8 Pro sera disponible dans les options de couleur noir onyx et vert glacial (pas de version bleu outremer au Royaume-Uni).

Prix ​​et disponibilité de la série OnePlus 8 en Europe

La série OnePlus 8 sera également disponible dans différents pays européens. Actuellement, OnePlus a annoncé sa disponibilité en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, en Espagne et en Suède.

En Europe, les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro sont déjà disponibles en précommande. Cependant, seuls leurs modèles de base de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage sont disponibles dans les pays européens.

Les ventes ouvertes pour les téléphones commenceront le 21 avril. Voici comment les prix européens de la série OnePlus 8 se comparent.

Vous pouvez acheter les téléphones OnePlus 8 en Europe via le site Web officiel de la société ou via Amazon.

Prix ​​et disponibilité de la série OnePlus 8 en Inde

OnePlus a finalement révélé des informations sur les prix pour l’Inde, et il semble que la société adopte une approche ultra-compétitive ici. L’Inde dispose de trois variantes du OnePlus 8 avec des options de couleur limitées à certaines références. La version 6 Go de RAM et 128 Go sera limitée à la couleur Glacial Green, tandis que l’option 8 Go de RAM vous permet également d’acheter le téléphone en noir Onyx. Enfin, la version Interstellar Glow est limitée à seulement la version 12 Go de RAM et 256 Go.

Pendant ce temps, le OnePlus 8 Pro est disponible en versions 8 Go et 12 Go de RAM avec respectivement 128 Go et 256 Go de stockage. Le coloris Ultramarine Blue est limité à la seule version haut de gamme.

OnePlus devrait également annoncer la disponibilité plus large de la série OnePlus 8 sur des marchés comme l’Inde. Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que nous connaîtrons les nouveaux produits phares qui toucheront davantage de marchés.

