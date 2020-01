Lancement de Peacock aux États-Unis le 15 juillet, avec trois niveaux de prix

Le service de streaming de NBCUniversal, Peacock, arrivera à travers les États-Unis le 15 juillet, a annoncé la firme jeudi. Il offrira trois niveaux de prix différents.

Lancement échelonné

Peacock sera en fait disponible plus tôt pour certains utilisateurs. Les clients Xfinity X1 et Flex de Comcast auront accès au service à partir du 15 avril.

Trois niveaux de prix de paon

Il y aura trois niveaux de prix différents. Tout d’abord, l’auto-explicatif Peacock Free. Ce sera financé par la publicité et comprend une variété de contenu, y compris les Jeux olympiques. Cependant, les utilisateurs ne pourront accéder qu’à certains épisodes de la série phare originale.

Pour 4,99 $ par mois, les clients auront un accès complet au contenu original et à plus de sports, y compris le football de la Premier League anglaise. Ce niveau contient toujours des publicités. Il sera disponible sans frais supplémentaires pour les abonnés Comcast et Cox. Le niveau supérieur coûte 9,99 $ par mois et n’a aucune publicité.

Steve Burke, président de NBCUniversal, a déclaré:

Peacock offrira aux consommateurs une destination qui va au-delà des films et de la télévision, en regroupant une variété de contenus que les fans souhaitent sur un seul service », a déclaré Matt Strauss, président de Peacock et de NBCUniversal Digital Enterprises. «En proposant un contenu d’actualité et d’actualité tel que les dernières nouvelles, les sports en direct et les moments de watercooler de fin de soirée, Peacock donne une impulsion unique au monde du streaming qui n’existe pas sur le marché actuel.

Contenu disponible

Le contenu qui sera disponible via Peacock comprend:

La loi et l’ordre

le feu de Chicago

Deux et un Hal Men

30 Rock

Battlestar Galactica

Saturday Night Live

Volonté et grâce

Il y aura également des séries de réseaux britanniques tels que The Capture from the BBC et Lady Parts from Channel 4. Les séries originales à venir incluent le produit de Tina Fey Girls5Eva. De plus, le réseau Laugh Out Loud de Kevin Hart a signé un accord pluriannuel avec Peacock.