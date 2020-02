Lancement de Poco X2 en Inde; le prix commence à Rs. 15 999

Le Poco X2 a finalement été lancé, et il ne fait pas partie de la gamme Poco F1 comme on le disait. Cependant, le nouveau smartphone est un Redmi K30 rebaptisé qui a été lancé en Chine en janvier 2020.

Le Poco X2 dispose d’un écran d’affichage Full HD + LCD de 6,7 pouces avec un rapport d’aspect de 20: 9. Il a 2400x 1080 pixels, un taux de rafraîchissement de 120Hz et une protection Corning Gorilla Glass 5.

Le smartphone de poche suit la dernière tendance en matière de montage des caméras arrière. Le smartphone dispose d’une configuration à quatre caméras avec un capteur Sony IMX686 1 / 1,7 pouces de 64 mégapixels, avec un système d’objectif 6P offrant une ouverture f / 1,89, associé à un objectif macro 5 mégapixels, un capteur de profondeur 2 mégapixels, et un capteur de 8 mégapixels avec un objectif grand angle de 120 degrés. Il y a une configuration de caméra selfie double avec un capteur principal de 20 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Le smartphone dispose d’une batterie de 4500 mAh avec un support de charge rapide de 27 W. Les autres caractéristiques comprennent un capteur d’empreintes digitales latéral, NFC, des emplacements double SIM, un blaster IR, un revêtement hydrofuge P2i, un port USB Type-C, une prise audio 3,5 mm et fonctionne sur MIUI 11 basé sur Android 10.

Le smartphone sera disponible en trois variantes avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage et 8 Go de RAM avec une variante de stockage de 256 Go. Le stockage interne pourrait être étendu à l’aide de la fente pour carte microSD. Le téléphone sera disponible en trois couleurs: violet matriciel, rouge Phoenix et bleu Atlantis.

Il convient de mentionner que Poco n’est plus une sous-marque Xiaomi, et l’équipe Poco se dirige vers de nouvelles stratégies sous la direction de C Manmohan. Le prix du smartphone commence à Rs. 15 999 pour la variante de stockage 6 Go + 64 Go. Les 6 Go de RAM + 128 Go de stockage et les 8 Go de RAM + 256 Go de stockage sont au prix de Rs. 16 999 et Rs. 19,999.

