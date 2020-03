Lancement de ZTE Axon 11 5G: Pourquoi payer une prime pour la 5G?

Twitter / ZTE Press

ZTE a lancé l’Axon 10 Pro 5G l’année dernière, marquant sa première incursion dans la connectivité de nouvelle génération. Il est maintenant de retour avec un autre combiné 5G, mais l’Axon 11 5G n’est pas tout à fait un produit phare comme son prédécesseur.

Le nouveau téléphone arbore un chipset Snapdragon 765G milieu de gamme supérieur plutôt que le silicium phare Snapdragon 865 de 2020. Néanmoins, le fabricant vous a couvert avec 6 Go à 8 Go de RAM et 128 Go à 256 Go de stockage extensible.

ZTE n’a pas précisé si l’Axon 11 5G prend en charge les réseaux mmWave et sub-6Ghz 5G, mais la Chine ne dispose que de ce dernier pour le moment. Nous devons donc supposer qu’il ne propose actuellement que des sous-6 GHz. Pourtant, vous pouvez compter sur une batterie de 4000 mAh et une charge rapide 4+ pour continuer.

Que propose d’autre ZTE Axon 11 5G?

ZTE

Le nouveau téléphone offre une configuration de caméra arrière quadruple, mais ce n’est pas aussi impressionnant que l’Axon 10 Pro. Cette configuration comprend un appareil photo primaire 64MP, un vivaneau ultra-large 8MP, un capteur de profondeur 2MP et un appareil photo macro 2MP. La principale victime ici est le manque de téléobjectif, tandis que l’appareil photo ultra-large a une résolution beaucoup plus faible que le produit phare de 2019. Sinon, un appareil photo 20MP dans une encoche en forme de goutte d’eau gère vos selfies.

Le choix de l’éditeur Voici les meilleurs téléphones ZTE que vous pouvez obtenir en 2019

En 2018, le fabricant de téléphones chinois ZTE était au bord de l’effondrement total. Parce que l’entreprise a été accusée d’avoir violé les sanctions de vente à l’Iran, le gouvernement américain a interdit la vente de pièces provenant d’entreprises américaines…

ZTE vante également les capacités vidéo du téléphone, qui incluent l’enregistrement 4K / 60fps, le HDR en temps réel pour la vidéo et les options de beauté vidéo. Pour ce qu’il vaut, le premier en particulier est pratiquement inconnu dans le segment de milieu de gamme.

Les autres caractéristiques remarquables incluent un écran FHD + OLED de 6,47 pouces (probablement 60 Hz), un capteur d’empreintes digitales intégré et une interface utilisateur MiFavor 10 sur Android 10. Il ne faut malheureusement pas s’attendre à un port de 3,5 mm.

Le ZTE Axon 11 5G est disponible en précommande aujourd’hui en Chine, à partir de 2 698 yuans (~ 379 $). Nous avons contacté l’entreprise pour obtenir des éclaircissements sur ses capacités 5G et sa disponibilité plus large et nous mettrons à jour l’article dès qu’ils nous reviendront.

Plus d’articles sur la 5G

Un smartphone explique que les téléphones 5G seront disponibles pour bien moins de 250 $ d’ici le quatrième trimestre



Hadlee Simons

il y a 4 jours























AT&T ajoute 20 nouvelles villes 5G aux États-Unis, portant le total national à 100 marchés



Eric Zeman

il y a 6 jours























Les scientifiques et les experts décident que la 5G est sûre, ne provoque pas de cancer



Phillip Prado

Il y a 2 semaines























L’industrie considère la 5G comme une vache à lait. Cela pourrait se retourner.



Robert Triggs

Il y a 2 semaines























Service T-Mobile 5G et appareils compatibles 5G: tout ce que vous devez savoir



C. Scott Brown

Il y a 2 semaines























L’achat d’un téléphone 5G est déjà un désordre déroutant



Robert Triggs

il y a 4 semaines























HTC lancera un smartphone 5G en 2020, mais quelqu’un s’en soucie-t-il encore?



Hadlee Simons

il y a 4 semaines