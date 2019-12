Lancement du blog Stadia Savepoint pour tenir les utilisateurs informés des nouvelles fonctionnalités

Conscient que les propriétaires de Stadia pourraient manquer d'informations sur les mises à jour clés, Google a publié son premier article de blog détaillant les améliorations et les nouvelles fonctionnalités à venir sur la plate-forme Stadia, en plus d'autres nouvelles connexes. Le plus gros titre est l'achat par Google de Typhoon Studios. Typhoon a été fondé par des développeurs chevronnés d'EA et d'autres grandes entités, mais le studio n'a pas encore publié son seul titre annoncé: "Journey to the Savage Planet". Il est possible que Google fasse du nouveau jeu une exclusivité Stadia, car les exclusivités sont un argument de vente majeur attirant les joueurs vers de nouvelles plateformes. Le jeu devrait actuellement sortir le 28 janvier 2020 sur Playstation 4 et Xbox One.

Le blog présente les mises à jour de Chromecast Ultra qui permettent aux Ultras existants de jouer aux jeux Stadia si vous avez acheté le pack Stadia Founder ou Premiere. Ensuite, Google présente des capacités multi-écrans avec la fonction Stream Connect. Étant donné que Google gère tout le traitement sur ses ordinateurs géants à dominante mondiale, il peut vous montrer les écrans de vos coéquipiers en haute résolution à côté de votre propre vue – un exploit qui nécessiterait trop de force pour que votre machine domestique le gère.

Maintenant que Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint est disponible à l'achat sur Stadia, il s'agit du premier jeu prenant en charge l'impressionnant système Stream Connect.

Google a ajouté une fonction à l'Assistant qui vous permet de parler à votre contrôleur et de lui dire de démarrer votre prochain jeu. Il y aura également une boutique de jeux Stadia dédiée accessible via les navigateurs Chrome sur les appareils pris en charge. Enfin, Google offre aux acheteurs de bundles Founder et Premiere un deuxième Buddy Pass à offrir. Un Buddy Pass donne à un ami trois mois pour essayer Stadia Pro, avec tous les avantages des jeux gratuits, et si votre copain a un Chromecast Ultra et un contrôleur Stadia (mais pas un abonnement Stadia, en quelque sorte?), Ils peuvent également jouer jeux sur le téléviseur.