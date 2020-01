Lancement du service cloud domestique Pokémon en février 2020

Pokémon HOME devrait être lancé en février 2020, a-t-il été annoncé mardi. L’application de service cloud permettra aux utilisateurs de transférer leurs créatures capturées sur différents systèmes de jeu et jeux liés.

Pokémon HOME disponible sur iOS

Pokémon HOME sera disponible sur iPhone et iPad, ainsi que sur les appareils Nintendo Switch et Android. Les joueurs pourront transférer entre les jeux de la série Pokémon liés et déposer dans des boîtes. En associant un compte Nintendo à une Nintendo Switch et à un appareil mobile, ces Box seront disponibles sur toutes les plateformes matérielles.

Les jeux qui prennent en charge la connectivité incluent:

Épée

Bouclier

Allons-y, Pickachu!

Allons-y, Évoli!

Service Cloud Freemium

Il existe des versions gratuites et payantes du nouveau service cloud, et quelques différences dans ce qu’il peut faire sur Nintendo Switch ou mobile.

De plus, il existe des plans Premium et gratuits avec des capacités différentes. Par exemple, la version Nintendo Switch et mobile du nouveau service cloud prend en charge la connectivité avec Bank sur la Nintendo 3DS via le plan Premium. Les options payantes sont de 2,99 $ pour 30 jours, 4,99 $ pour 90 jours ou 15,99 $ pour un an.