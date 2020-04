Lancement du service de streaming HBO Max le 27 mai

HBO Max, le nouveau service de streaming de WarnerMedia qui combine du contenu HBO avec des émissions et des films de Warner Bros et de Turner TV, devrait faire ses débuts le mercredi 27 mai, a annoncé la société aujourd’hui.

HBO Max aura tout le contenu HBO existant, mais ajoutera également des films et des émissions de télévision classiques, tels que “Friends”. Le service proposera également du contenu original, offrant plus de contenu total que HBO Now et HBO Go, les deux services de streaming HBO existants.

Des émissions de télévision et des films seront ajoutés de ., TNT, TBS, The CW, TCM, Adult Swim, et plus encore, avec des séries comme “The Big Bang Theory” et “South Park” incluses. Une partie du contenu original comprendra “Toyko Vice” avec Ansel Elgort, un spin-off “Grease” et une suite de “Gossip Girl”.

HBO prévoit de fournir aux abonnés HBO existants sur AT&T et aux abonnés à facturation directe HBO Now un accès gratuit à HBO Max, et les clients qui souscrivent aux forfaits haut de gamme mobiles et haut débit d’AT & T se verront également offrir un accès HBO Max sans frais.

Plus précisément, les abonnés de DirecTV, U-Verse et AT&T qui paient déjà pour AT&T auront accès à HBO Max sans frais supplémentaires. L’accès gratuit sera inclus dans les packages suivants: DirecTV Premier, U-Verse U400, U-Verse U450 et AT&T TV Now Max.

Les nouveaux clients AT&T TV et DirecTV Choice, Xtra ou Ultimate bénéficieront d’une année gratuite de HBO Max, tandis que les autres niveaux bénéficieront d’un essai gratuit de trois mois. Les clients sans fil qui ont le plan Ultimate Elite d’AT & T recevront gratuitement HBO Max, les autres plans bénéficieront d’un mois d’essai gratuit.

Les clients qui ont le plan AT&T Internet 1000 recevront également HBO Max gratuitement. Vous trouverez plus d’informations sur les personnes qui bénéficieront d’un accès gratuit à HBO Max dans le communiqué de presse du service.

HBO Max proposera plus de 10 000 heures de programmation et coûtera 14,99 $ par mois au cours de la première année. En 2021, WarnerMedia prévoit également de lancer une version du service financée par la publicité qui est plus abordable.

