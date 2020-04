Lancement du service de streaming NBC «Peacock» pour certains clients Comcast demain

Le service de streaming de NBCUniversal, Peacock, sera lancé gratuitement pour certains clients Comcast demain, rapporte ..

Le service, qui est en préparation depuis un certain temps, verra un large lancement en juillet 2020 avec plus de 7500 heures de programmation qui comprend des émissions NBC et des films Universal, mais il est lancé tôt pour certains clients Comcast.

Peacock proposera une bibliothèque d’émissions de télévision et de films existants comme “30 Rock” et “Jurassic Park”, ainsi qu’une liste limitée d’émissions de télévision originales. Peacock devrait également inclure un accès aux sports en direct, des shorts organisés, une couverture des dernières nouvelles, et plus encore. L’accès aux sports en direct et aux nouvelles en direct permettra à NBC de différencier le service Peacock de Disney +, Netflix et Apple TV +.

Les personnes qui s’abonnent aux services Comfin Xfinity X1 ou Flex TV pourront accéder gratuitement à Peacock Premium à partir de mercredi. Le package Premium comprendra plus de 15 000 heures de contenu.

Peacock Premium sera lancé pour tout le monde le 15 juillet et coûtera 5 $ par mois. Une version gratuite sera également disponible en juillet, mais elle n’aura pas autant de contenu, et il y aura également un niveau sans publicité au prix de 10 $ par mois.

