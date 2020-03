Lancement d’un fonds Apple de 150 millions de dollars dans le but de construire des logements abordables dans la région de California Bay

Apple a annoncé en novembre son intention de dépenser 2,5 milliards de dollars pour atténuer la crise du logement en Californie et, aujourd’hui, Housing Trust Silicon Valley a annoncé le lancement du Apple Affordable Housing Fund, financé par une subvention de 150 millions de dollars d’Apple.

Une propriété construite à San Jose avec des fonds de Housing Trust Silicon Valley

Apple a promis 1 milliard de dollars d’investissements dans le logement abordable, 1 milliard de dollars d’aide hypothécaire pour les acheteurs d’une première maison et 300 millions de dollars de terrains appartenant à Apple pour des projets de logements abordables.

En utilisant les 150 millions de dollars fournis par Apple, Housing Trust Silicon Valley va construire “des logements plus abordables dans la grande région de la baie” grâce à des prêts accordés à des développeurs qualifiés travaillant sur des projets qui nécessitent des capitaux uniques et flexibles pour passer à la phase de construction. “Les développeurs sont demandé de soumettre des demandes de propositions sur le site Web de la fiducie pour le logement d’ici le 24 mars 2020.

“L’annonce d’aujourd’hui montre ce que notre région peut accomplir lorsque nous combinons de gros investissements, l’expertise et les opportunités du secteur du logement abordable et les modèles financiers éprouvés dirigés par Housing Trust Silicon Valley”, a déclaré Amie Fishman, directrice exécutive de la Non-Profit Housing Association of Northern California. . «Ce fonds inspirera des solutions innovantes de la région de la baie et nous avons hâte de voir les solutions proposées par notre industrie du logement abordable.» Tous les logements développés grâce à l’argent du Fonds de logement abordable d’Apple auront des restrictions d’abordabilité à long terme , et soutiendra une combinaison de revenus, des individus et des familles aux revenus les plus bas jusqu’à 120 pour cent du revenu médian de la zone.

Les prix de l’immobilier en Californie, en particulier dans la Bay Area où Apple opère, ont grimpé en flèche ces dernières années, et c’est l’un des endroits les plus chers où vivre aux États-Unis.

En plus d’engager 2,5 milliards de dollars pour financer le logement abordable, Apple a également annoncé qu’elle verserait 50 millions de dollars pour soutenir les efforts de Destination: Home pour lutter contre le sans-abrisme dans la Silicon Valley.

