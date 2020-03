Lancez une carrière en science des données et économisez 92% sur la formation

Le ciel est la limite d’un ambitieux science des données pro. L’ambition devra venir de l’intérieur, mais Tech Deals a un kit d’apprentissage pratique pour vous enseigner les compétences dont vous avez besoin. Vous pouvez économiser 92% sur le pack complet de formation à la certification Data Science pour une durée limitée.

Ce kit d’apprentissage adapté aux débutants vous expose à des programmes et outils essentiels tels que Programmation R, Hadoop et Python. Au-delà de l’introduction aux compétences en programmation, vous aurez également la possibilité de apprendre les régressions, l’analyse des clusters et les prévisions. Toutes ces compétences sont des éléments essentiels d’une boîte à outils de science des données.

Ce n’est que la pointe de l’iceberg, car les packs 85 heures de formation approfondie. Vous pouvez vous entraîner à votre rythme afin de ne pas avoir à abandonner le travail de jour et vous gagnerez un certificat d’achèvement pour valider votre formation.

La formation en science des données en un coup d’œil:

Comprendre l’exploration de données, l’exploration, la visualisation et les tests d’hypothèses.Maîtrisez le langage de programmation R, R-studio et les packages R.Apprenez les différents types de fonctions d’application, y compris DPYR.Explorez des concepts statistiques comme la régression linéaire et logistique, l’analyse des grappes et les prévisions.Boostez votre carrière en analytique en acquérant de nouvelles compétences Excel.

Le pack complet de formation à la certification Data Science a une valeur au détail totale de près de 700 $, mais vous pouvez économiser gros dès maintenant. Vous pouvez commencer à préparer votre avenir pour seulement 49 $ sur les offres technologiques. Ceci est un contrat à durée limitée et plus de 2500 personnes se sont déjà inscrites.

Ne manquez pas votre chance de commencer à apprendre. Cliquez sur le widget ci-dessous pour plus d’informations.

49, 00 $

Pack complet de formation à la certification Data Science

Économisez 650,00 $

Achetez-le maintenant Ensemble complet de formation à la certification Data Science Achetez-le maintenant

Économisez 650,00 $ 49,00 $

Cet accord ne vous convient-il pas? Pour voir toutes nos offres les plus intéressantes, rendez-vous au DEALS HUB.