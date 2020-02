Lancez une carrière informatique avec cette formation de certification CompTIA, maintenant à moins de 90 $

De plus en plus de personnes se tournent vers une carrière dans l’informatique ces jours-ci, grâce à la demande croissante de professionnels talentueux et formés qui peuvent installer des serveurs, entretenir des réseaux, implémenter des paramètres de cybersécurité, et bien plus encore.

Le pack complet de formation à la certification CompTIA 2020 vous aidera à avoir une longueur d’avance sur la concurrence dans ce domaine compétitif en vous aidant à vous préparer à certaines des principales certifications de l’industrie, et il est disponible pour plus de 95% de réduction à seulement 89 $ en ce moment.

Cet ensemble de 14 cours est rempli de contenu qui vous apprendra tout, des bases absolues de l’informatique et des réseaux aux éléments plus nuancés de l’infrastructure, de la cybersécurité, etc.

Vous vous préparerez à passer les examens pour les certifications CompTIA A +, Network +, Server +, Linux +, Cloud +, Project + et Security + grâce à des instructions qui vous guideront à travers la façon de résoudre un large éventail de problèmes informatiques dans le monde réel, et là sont de nombreux exemples pour vous garder une trace.

Vous aurez également un accès illimité à un large éventail de tests et de questions pratiques pour vous assurer qu’il n’y a pas de surprise quand vient le temps de passer les examens.

Rejoignez le domaine en plein essor de l’informatique avec l’aide du pack complet de formation à la certification CompTIA 2020 pour seulement 89 à 95% de réduction sur son prix habituel.

Les prix sont sujets à changement.