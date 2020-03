Lancez votre carrière de conception Web UI et UX et économisez 98%

La conception Web est l’un des emplois les plus passionnants et créatifs que vous pouvez explorer. Alors que de plus en plus d’entreprises investissent dans leur présence numérique, elles ont besoin de designers qualifiés pour faire apparaître les pages. Vous pouvez devenir un expert en conception d’interfaces et d’expériences avec le pack Ultimate UI et UX Designer. Nous le mettons en lumière en ce moment car c’est sur l’offre avec un code promo.

Ce kit d’apprentissage convivial pour les débutants décompose les processus UI et UX en quatre modules. Non seulement vous pouvez explorer les processus pratiques mais vous pouvez également creuser des heures de théorie. Vous pouvez apprendre ce qu’il faut pour réussir dans le domaine de la conception Web et comment affiner vos compétences.

Apprenez les compétences créatives d’Adobe essentielles dont vous avez besoin pour réussir.

Semblable à de nombreuses carrières créatives, Adobe Creative Cloud est le meilleur ami des designers UI et UX. À tel point que deux des quatre modules du kit d’apprentissage sont dédiés à Adobe XD et Illustrator. Vous pouvez apprendre à créer des wireframes et à implémenter vos couleurs dans XD. De plus, vous pouvez sites web filaires et design avec la puissance d’illustrateur et d’illustrations vectorielles.

Le module final du kit d’apprentissage met vos compétences UI et UX à l’épreuve en combinant Dreamweaver et JavaScript. Vous utiliserez tout ce que vous avez pratiqué jusqu’à présent pour créer un portfolio interactif et montrer vos compétences. Comme toujours, vous pouvez choisir les modules que vous souhaitez compléter, mais le portfolio peut aider votre travail à briller.

Le pack UI et UX Designer:

Les quatre modules du pack Ultimate UI et UX Designer ont une combinaison valeur au détail de 800 $ mais tu peux économisez plus de 98% maintenant. Vous pouvez commencer pour seulement 14,40 $ avec le code promo SPRINGSAVE40 à la caisse. C’est un très bon prix pour commencer à apprendre de nouvelles compétences technologiques.

Cet accord sera bientôt terminé, alors cliquez sur le widget ci-dessous pour le vérifier par vous-même.

14,40 $

Le pack Ultimate UI et UX Designer Utilisez le code de l’offre: SPRINGSAVE40

Économisez 785,60 $

Achetez-le maintenant

Utilisez le code de l’offre: SPRINGSAVE40

Cet accord ne vous convient-il pas? Pour voir toutes nos meilleures offres, rendez-vous au DEALS HUB ou suivez AA Deals sur Twitter.