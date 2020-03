Lancez votre carrière de piratage éthique avec CyberTraining 365

Les organisations cherchent désespérément à trouver professionnels de la cybersécurité qualifiés pour protéger leurs systèmes – au point où il y a plus d’emplois ouverts qu’il n’y a de professionnels qualifiés pour les combler. Ce pourrait être vous qui répondez aux critères, et la formation dont vous avez besoin est disponible à partir de la CyberTraining 365 Online Academy.

De nombreux kits d’apprentissage offrent peut-être une douzaine d’heures de contenu, mais CyberTraining 365 les supprime tous. Vous pouvez explorer presque 4000 conférences et plus de 650 heures de formation pour développer des compétences d’élite. L’ensemble du kit d’apprentissage suit également Cadre national des effectifs en cybersécurité, afin que les informations soient aussi pertinentes que possible dans un cyberscape en évolution rapide.

Explorez le contenu de cybersécurité primé.

Dans le monde en constante évolution de la cybersécurité, programmes primés sont un signe de contenu de qualité. CyberTraining 365 a remporté un Cyber ​​Security Excellence Award et a également été nommé Meilleur fournisseur de formation en cybersécurité.

CyberTraining 365 couvre une gamme incroyablement large de sujets pratiques à maîtriser, des logiciels malveillants aux tests de pénétration. Vous pouvez travailler vers certifications mises à jour et pratiquer avec exemples de menaces réelles. Les techniques de piratage les plus avancées – constamment mises à jour pour plus de précision – sont représentées dans le package de formation.

CyberTraining 365 en un coup d’œil:

Explorez le matériel de piratage éthique le plus avancé au monde.Entraînez-vous avec des exemples réels de vulnérabilité et de menace.Développer des compétences et certifications mondialement reconnues.Accédez à des outils de piratage certifiés qui ne se trouvent dans aucune autre académie de piratage éthique.

Un an d’accès à CyberTraining 365 a un Valeur au détail de 500 $. Cependant, vous pouvez commencer dès maintenant pour seulement 29,99 $. Cela représente une baisse de prix considérable grâce aux offres technologiques, et des économies encore plus importantes si vous souhaitez vous inscrire plus longtemps.

UNE abonnement de trois ans est disponible dès maintenant pour un rabais de 96% à seulement 39,99 $. L’accès à vie, dont vous pourriez bien avoir besoin pour couvrir cette suite de formation massive, n’est que de 79,99 $.

C’est la première fois que nous voyons CyberTraining 365 proposer de si bonnes affaires, alors ne manquez pas. Le widget ci-dessous vous y conduit.

