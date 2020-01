Lancez votre carrière en science des données pour seulement 49 $

La science des données est le pilier derrière certains des les plus grandes innovations technologiques dans le monde. Comme vous vous en doutez, le la demande est élevée pour les professionnels qui peuvent plier des données complexes à leur guise.

Si vous voulez faire partie de ce domaine en pleine croissance, le Bundle Certified Data Scientist Architect est le point de départ idéal. La neige 98% de réduction à seulement 49 $ chez Tech Deals.

Obtenez une position dans la technologie, le marketing ou une autre industrie.

Ce pack comprend six kits d’apprentissage et 130 heures de formation dirigé par des spécialistes de l’industrie. Vous apprendrez à manipuler des ensembles massifs de données brutes et vous vous familiariserez avec tous les outils importants utilisés aujourd’hui. Certains de ces outils incluent SAS, Python, Hadoop et plus encore.

À la fin de la formation, vous maîtriserez le traitement des mégadonnées. Les compétences que vous acquerrez peuvent vous aider à obtenir un poste dans la technologie, le marketing ou une autre industrie. La meilleure partie est que vous pouvez vous entraîner avec désinvolture sans quitter votre maison ou travail de jour.

Le bundle Certified Data Science Architect:

L’ensemble de l’ensemble vous coûterait généralement 2500 $, mais c’est maintenant le meilleur moment pour s’inscrire. Pendant quelques jours de plus, vous pouvez obtenir toute cette formation pour seulement 49 $.

Il ne faudra pas longtemps avant la fin de cet accord, alors ne le manquez pas. Appuyez sur ce bouton ci-dessous pour commencer.

49, 00 $

Le pack d’architectes certifiés Data Scientist 2019

Économisez 2451 $ .00

Achetez-le maintenant Ensemble d’architectes certifiés Data Scientist 2019 Achetez-le maintenant

Économisez 2451,00 $ 49,00 $

Cet accord ne vous convient-il pas? Pour voir toutes nos offres les plus intéressantes, rendez-vous au DEALS HUB.