L’ancien dirigeant d’Apple poursuivi pour talent de braconnage poursuit maintenant Apple pour talent de braconnage

Gerard Williams III est l’ancien responsable des puces Apple que la société accuse de braconner des talents pour sa nouvelle entreprise de conception de puces. L’affaire est en cours de traitement devant les tribunaux, mais Williams riposte. Il accuse Apple d’avoir braconné son peuple dans une contre-combinaison.

Gerard Williams III, qui a quitté l’année dernière son poste d’architecte en chef des puces chez Apple et a cofondé Nuvia Inc., a riposté avec des demandes reconventionnelles contre son ancien employeur au sujet de son procès pour rupture de contrat. Il affirme qu’Apple a tenté d’empêcher son entreprise d’embaucher ses ingénieurs tout en recrutant simultanément du personnel de Nuvia.

Williams sort également toutes ses armes à feu, affirmant que le procès d’Apple est conçu pour étouffer la création dans l’industrie des puces, selon un nouveau rapport Bloomberg.

Le procès d’Apple est conçu “pour étouffer la création de nouvelles technologies et solutions par une nouvelle entreprise, et pour diminuer la liberté des entrepreneurs de rechercher un travail plus épanouissant”, selon un dossier déposé par Williams jeudi soir devant le tribunal d’État de San Jose, en Californie.

Williams a récemment échoué dans le but de faire rejeter toutes les accusations d’Apple liées à l’utilisation du temps et des ressources de l’entreprise.

Willaims dit également qu’il a évoqué l’idée de développer des puces de serveur cloud pendant qu’il était chez Apple, mais la suggestion a été repoussée. Maintenant, sa nouvelle entreprise fait exactement cela.

Nuvia développe une puce pour alimenter les serveurs cloud. Williams, qui a passé près d’une décennie chez Apple, dit qu’il a évoqué la possibilité de développer une telle technologie il y a des années, mais l’idée a été rejetée par le PDG de l’époque, Steve Jobs, décédé en 2011, et par Johny Srouji, qui est maintenant à la tête d’Apple. de la technologie matérielle, car ils pensaient que cela nuirait au travail de l’entreprise sur la technologie destinée aux consommateurs.

Curieusement, Williams dit que la séparation des voies a été amicale quand il a quitté Apple. Il a même reçu un très beau cadeau d’adieu également.

Il dit qu’Apple s’est donné beaucoup de mal pour l’empêcher de partir, y compris une offre de Srouji pour un congé sabbatique payé de six mois pour rester. Lors d’une fête, la société a donné à Williams un iPad unique gravé de signatures de hauts dirigeants d’Apple, selon le dossier.

Depuis, les choses sont clairement allées vers le sud.