L’ancien président de Nintendo Reggie Fils-Aimé rejoint le conseil d’administration de GameStop

Un ancien président et personnage de Nintendo of America adoré dans le jeu rejoint GameStop. La société a annoncé lundi que Reggie Fils-Aimé a été nommée au conseil d’administration.

Selon un communiqué de presse, GameStop a également nommé William Simon, qui a 30 ans d’expérience dans le commerce de détail, y compris Walmart, et James “J.K.” Symancyk, qui est président-directeur général de PetSmart depuis 2018.

«Ils sont chacun hautement qualifiés et apportent une expérience significative et pertinente à notre redressement. Nous sommes impatients de bénéficier immédiatement de leur expertise et de leurs perspectives alors que nous naviguons dans les environnements de jeu et de vente au détail en évolution, exécutons nos initiatives stratégiques et préparons la société à maximiser la valeur – la création associée à la prochaine génération de consoles sera lancée plus tard cette année “, a déclaré George Sherman, PDG de GameStop, dans un communiqué.

Économisez gros avec ces offres d’ExpressVPN, PureVPN et plus

Fils-Aimé a déclaré sur Twitter qu’il envisageait d’aller de l’avant pour aider à cimenter un “GameStop sain et dynamique”.

L’industrie du jeu a besoin d’un @GameStop sain et dynamique. J’ai hâte de faire partie du conseil d’administration de @GameStopCorp et d’aider à y arriver. https://t.co/pYWFGZ9XKj

– Reggie Fils-Aime (@Reggie) 9 mars 2020

Fils-Aimé a rejoint Nintendo en 2003 et est devenu l’un des visages de l’entreprise, ainsi que le sujet de nombreux mèmes. Il a pris sa retraite en 2019 et a été remplacé par Doug Bowser. Outre le nouveau concert GameStop, il a également été chef de file en résidence à l’Université Cornell.

Les nominations interviennent après une longue recherche et après le départ à la retraite de quatre administrateurs, effectifs d’ici juin 2020, et deux d’ici juin 2021. Ils interviennent également alors que la société en difficulté cherche à renverser sa stratégie de «réussite à long terme», a déclaré Sherman. .

L’année dernière, GameStop a annoncé la fermeture de près de 200 magasins, et prévoit d’en fermer encore plus au cours des deux prochaines années. Plus tôt en 2019, la société a également licencié 50 chefs de file sur le terrain et sept de Game Informer, le magazine de jeux GameStop.

GameStop a également perdu de l’argent au cours des dernières années, signalant “une perte de 488 millions de dollars au troisième trimestre de 2018 malgré une solide croissance des ventes de matériel et d’accessoires”. Il a également enregistré des pertes au cours du quatrième trimestre et de l’exercice complet d’environ un demi-milliard de dollars.

Nous verrons beaucoup de GameStop au cours des prochaines années alors que la société s’efforce de rebondir. Dans un rapport IGN, Frank Hamlin, directeur de la clientèle chez GameStop a parlé des magasins expérimentaux, y compris ceux avec des espaces communautaires. Quoi qu’il en soit, il sera intéressant de voir si le nouveau tableau peut ajouter à cela.