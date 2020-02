L’aperçu de l’App Store d’Apple confirme l’existence du Galaxy Buds + de Samsung avec la prise en charge officielle de l’iPhone

Hier soir, Apple a confirmé à son insu l’existence de la prochaine génération de Galaxy Buds + de Samsung, qui devraient concurrencer directement les propres écouteurs sans fil AirPods Pro d’Apple.

La confirmation est venue via un aperçu sur l’App Store de l’application iOS des écouteurs sans fil, repéré pour la première fois par CNET, indiquant que le Galaxy Buds + sera officiellement compatible avec l’iPhone 7 et les appareils plus récents exécutant iOS 10 ou supérieur.

En dehors de cela, la description de l’application ne révèle que peu de choses sur les nouveaux écouteurs de Samsung. Cependant, Evan Blass, un fabricant de gadgets en série, a ensuite partagé une fiche technique à l’allure officielle des prochains Galaxy Buds + par rapport aux Galaxy Buds actuels.

Selon la fiche technique, le Galaxy Buds + aura presque le double de la durée de vie de la batterie de son prédécesseur, avec 11 heures pour les têtes elles-mêmes plus 11 heures supplémentaires à partir du boîtier de charge, contre six heures pour les Galaxy Buds standard et 7 heures pour son étui de charge.

Image via @evleaks

Contrairement aux ‌AirPods Pro‌ d’Apple, les Galaxy Buds + n’ont pas d’annulation de bruit active, mais la conception reste la même que les Galaxy Buds actuels, il y a donc une isolation acoustique passive. Sinon, les nouveaux écouteurs ont amélioré les haut-parleurs et un microphone supplémentaire, alors attendez-vous à une amélioration de l’audio.

Le Galaxy Buds + coûtera 149 $, contre 129 $ et sera disponible en noir, blanc, rouge et bleu. La spéculation suggère que Samsung pourrait également inclure les écouteurs dans la boîte avec le prochain Galaxy S20, mais cela n’a pas été confirmé.

Après que CNET ait souligné l’existence de l’aperçu de l’App Store d’Apple, un porte-parole de Samsung a déclaré au site Web que la société était “ravie de présenter Galaxy Buds + bientôt”. Samsung a noté que son application “permettra aux utilisateurs iOS de profiter d’une expérience sonore optimisée, où qu’ils soient.”

Samsung organisera son événement Unpacked le 11 février à San Francisco, où il devrait présenter son dernier smartphone phare, le Galaxy S20, ainsi qu’un nouveau téléphone pliable appelé le Galaxy Z Flip.

Apple aurait connu une demande “beaucoup plus élevée” que prévu pour ses 249 $ AirPods Pro‌, et la société aurait demandé à son fournisseur Luxshare Precision de doubler la production des écouteurs haut de gamme à deux millions d’unités par mois.

Avec l’Apple Watch, les AirPods et ‌AirPods Pro‌ ont été un moteur de la croissance de la catégorie des appareils portables d’Apple, qui a récemment établi de nouveaux records de revenus au quatrième trimestre dans le monde.

