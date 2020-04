L’App Store, Apple Arcade et Apple Music sont désormais disponibles dans plus de pays

Apple a annoncé ce matin avoir déployé ses services dans une tonne de nouveaux pays, notamment le Kosovo, le Maroc, le Qatar et des tonnes de plus.

Des services tels que l’App Store d’Apple, iCloud, Apple Arcade, Apple Podcasts et Apple Music sont désormais disponibles pour plus de personnes que jamais.

Apple indique que les pays suivants ont désormais tous accès à l’App Store, Apple Arcade, Apple Music, Apple Podcasts et iCloud:

Afrique: Cameroun, Côte d’Ivoire, République démocratique du Congo, Gabon, Libye, Maroc, Rwanda et Zambie.

Asie-Pacifique: Maldives et Myanmar.

L’Europe : Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Kosovo, Monténégro et Serbie.

moyen-Orient: Afghanistan (hors Apple Music) et Irak.

Océanie: Nauru (hors Apple Music), Tonga et Vanuatu.

En outre, Apple Music s’étend désormais à un grand nombre de pays sur plusieurs territoires, notamment:

Afrique: Algérie, Angola, Bénin, Tchad, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Namibie, République du Congo, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Tanzanie et Tunisie.

Asie-Pacifique: Bhoutan.

L’Europe : Croatie, Islande et Macédoine du Nord.

Amérique latine et Caraïbes: les Bahamas, la Guyane, la Jamaïque, Montserrat, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, le Suriname, les îles Turques et Caïques et l’Uruguay.

moyen-Orient: Koweït, Qatar et Yémen.

Océanie: Îles Salomon.

Suite à cette expansion, l’App Store se retrouve disponible dans 175 pays et régions, ce qui en fait “le marché d’applications le plus sûr et le plus dynamique au monde”.

