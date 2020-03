L’App Store approuve rapidement les applications de coronavirus provenant de sources fiables

Apple continue de répondre à la pandémie de coronavirus, et cette fois-ci, elle se concentre sur la façon de garantir que les applications provenant de sources fiables soient entre les mains des utilisateurs le plus rapidement possible.

La société a publié une mise à jour sur son site Web de développeur détaillant quelles applications axées sur COVID-19 seront approuvées et comment les faire approuver plus rapidement. Les développeurs sont encouragés à demander une accélération pour l’approbation de leur application s’ils répondent à certains critères.

“L’App Store devrait toujours être un endroit sûr et fiable pour le téléchargement des applications par les utilisateurs. Plus que jamais, cet engagement revêt une importance particulière alors que le monde combat la pandémie de COVID-19. Les communautés du monde entier dépendent des applications pour être des nouvelles crédibles. sources – aider les utilisateurs à comprendre les dernières innovations en matière de santé, à découvrir où ils peuvent obtenir de l’aide si nécessaire ou fournir une assistance à leurs voisins.

Nous comprenons la nécessité de mettre ces applications entre les mains des clients dès que possible. Nous encourageons les développeurs qui répondent à ces critères à sélectionner “Événement sensible au temps” sur le formulaire de demande accéléré afin de garantir la priorité de l’examen, car l’examen sur l’App Store peut prendre plus de temps.

Afin de garantir que les applications approuvées fournissent des informations exactes, Apple affirme que son équipe évalue les applications soumises de manière “critique” et n’accepte que celles provenant de sources reconnues. Il rejette également toute application de divertissement ou de jeu conçue autour de l’épidémie de coronavirus.

“Pour aider à répondre à ces attentes, nous évaluons les applications de manière critique pour nous assurer que les sources de données sont fiables et que les développeurs présentant ces applications proviennent d’entités reconnues telles que des organisations gouvernementales, des ONG axées sur la santé, des entreprises profondément accréditées en matière de santé, et médicales ou éducatives. Seuls les développeurs d’une de ces entités reconnues doivent soumettre une application liée à COVID-19. Les applications de divertissement ou de jeu avec COVID-19 car leur thème ne seront pas autorisées. “

Pour les développeurs qui prévoient de publier uniquement des applications gratuites, la société indique qu’ils peuvent être éligibles à l’exonération de leur cotisation annuelle.

“Les organisations à but non lucratif, les établissements d’enseignement accrédités et les entités gouvernementales qui prévoient de ne distribuer que des applications gratuites sur l’App Store peuvent demander que leur cotisation annuelle soit supprimée, s’ils sont basés dans un pays éligible.”

