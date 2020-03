L’App Store s’étend à vingt nouveaux pays à partir du mois prochain

Aujourd’hui, Apple a annoncé sur son site Web pour les développeurs que l’App Store s’étendra à vingt nouveaux pays à partir du mois prochain.

Apple dit qu’à ce jour, l’App Store a généré plus de 155 milliards de dollars de revenus pour les développeurs d’applications qui sont actuellement disponibles dans jusqu’à 155 pays et régions. Désormais, les développeurs auront la possibilité d’étendre encore leur impact sur vingt nouveaux marchés.

“Grâce à la créativité et à l’innovation de développeurs comme vous, l’App Store est devenu bien plus que le marché le plus sûr du monde. Il est devenu une plate-forme dynamique avec d’excellentes applications qui influencent la culture et changent des vies, avec plus d’un demi-milliard de visiteurs chaque semaine. Cette plate-forme de grande envergure a permis de générer plus de 155 milliards de dollars de revenus pour les développeurs – uniquement grâce aux ventes d’applications et aux achats intégrés. Aujourd’hui, l’App Store vous offre la possibilité de vous connecter avec des utilisateurs dans 155 pays ou régions. Nous sommes heureux de annonçons que l’App Store se développera encore plus cette année avec un support à venir pour 20 nouveaux pays, vous permettant d’augmenter votre impact et de développer votre entreprise sur de nouveaux marchés. “

Les développeurs doivent suivre certaines étapes pour garantir que leurs applications sont disponibles pour les utilisateurs lors du lancement de l’App Store dans ces nouveaux pays. Apple recommande aux développeurs de terminer les étapes nécessaires d’ici le 10 avril 2020, afin que leurs applications soient disponibles immédiatement.

“Pour permettre à votre application d’apparaître dans ces nouveaux pays, le titulaire de votre compte doit d’abord accepter le contrat de licence du programme mis à jour en se connectant à son compte sur le site Web des développeurs Apple. Si vous disposez d’un contrat d’applications payantes, le titulaire du compte devra également devez accepter cet accord mis à jour dans App Store Connect. Vous pouvez ensuite cocher la case “Nouveaux pays ou régions” dans la section Prix et disponibilité de la page d’informations de votre application pour rendre automatiquement votre application disponible dans tous les nouveaux pays. Fin de ces étapes d’ici avril Le 10, 2020 vous aidera à vous assurer que votre application est prête à être publiée dès que le contenu sera initialement disponible dans de nouveaux emplacements. Nous vous informerons quand vous pourrez choisir parmi de nouveaux pays spécifiques et mettre à jour le prix d’abonnement par défaut pour ces emplacements. “

Les pays dans lesquels l’App Store commence à venir le mois prochain sont l’Afghanistan, la Bosnie-Herzégovine, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Géorgie, l’Iraq, la Libye, le Kosovo, les Maldives, le Monténégro, le Maroc, le Mozambique, le Myanmar, Nauru. , Le Rwanda, la Serbie, les Tonga, Vanuatu et la Zambie.

