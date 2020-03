L’Apple TV + réduit la qualité du streaming en Europe alors que les réseaux s’efforcent de suivre

L’une des meilleures parties d’Apple TV + est que vous obtenez une qualité de diffusion impressionnante pour le même prix que les autres utilisateurs. Alors que Netflix facture actuellement une prime sur sa facture mensuelle afin d’obtenir du contenu en 4K, le contenu 4K HDR est inclus dans votre abonnement Apple TV + de 4,99 $ par mois.

Malheureusement pour les clients Apple TV + en Europe, ce streaming de haute qualité va disparaître pendant un certain temps. Signalé par ., les responsables européens ont demandé aux services de streaming de réduire la bande passante utilisée par leurs services afin de maintenir leurs réseaux opérationnels.

Alors que de plus en plus de personnes s’isolent pour aider à prévenir la propagation du coronavirus, elles regardent naturellement beaucoup plus de contenu en streaming. Afin de gérer la pression qui est mise sur les réseaux pour suivre la hausse des téléspectateurs, Netflix, Apple TV +, Amazon Prime et d’autres réduisent la qualité de leur contenu.

Apple réduirait la qualité de son contenu de 4K à 670 pixels de haut. En plus du flux maintenant changé en une résolution inférieure, ils semblent également être très compressés, ce qui crée un aspect pixelisé sur l’image. La décision semble encore plus agressive que Netflix et Amazon Prime, qui seraient toujours en streaming en HD.

Apple pourrait améliorer la qualité de ses flux pour correspondre à celle de ses rivaux, mais il n’est pas clair si cela se produira. Heureusement, les utilisateurs d’Apple TV +, contrairement à leurs homologues Netflix, ne paient pas un prix plus élevé pour une qualité de flux qu’ils ne reçoivent pas actuellement.