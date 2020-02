L’Apple Watch alerte un jeune de 13 ans au sujet d’une grave maladie cardiaque non détectée – .

Un adolescent de l’Oklahoma attribue à l’Apple Watch le fait de l’avertir d’une grave maladie cardiaque qui aurait autrement pu passer inaperçue. Dans une histoire qui est apparue pour la première fois sur KFOR News, Skylar Joslin, 13 ans, était assis en classe lorsqu’une alerte sur sa fréquence cardiaque est apparue sur son Apple Watch. À son crédit, Joslin a réagi immédiatement et a rapidement renvoyé un SMS à sa mère.

“J’ai reçu un SMS avec une capture d’écran de sa fréquence cardiaque qui était de 190”, a déclaré la maman de Joslin. Un message de suivi de Skylar a relayé qu’il soupçonnait que quelque chose n’allait pas étant donné qu’il ne pratiquait aucun type d’activité physique à l’époque.

Agissant rapidement et de manière décisive, la maman de Skylar est allée le chercher à l’école et l’a ensuite conduit aux urgences à proximité. À ce moment-là, sa fréquence cardiaque avait atteint 202 battements par minute.

En fin de compte, Joslin a été diagnostiqué avec une tachycardie supraventriculaire (SVT), une condition dans laquelle des irrégularités électriques dans le cœur entraînent une fréquence cardiaque anormalement rapide. Soit dit en passant, le SVT peut survenir brusquement, c’est-à-dire que l’Apple Watch de Joslin lui a permis de détecter immédiatement un problème. Bien que la SVT ne soit généralement pas une maladie mortelle, elle peut s’aggraver progressivement avec le temps si elle n’est pas traitée.

Joslin a finalement eu une procédure appelée ablation cardiaque pour traiter la condition sous-jacente.

“Si je n’aurais pas obtenu sa montre Apple Watch, je ne sais pas si je l’aurais jamais connue”, a déclaré la mère de Skyler. “Je veux dire, on ne sait pas combien de temps cela aurait duré ou combien de temps cela aurait vraiment pris.”

Bien que l’Apple Watch dans ce cas n’ait sans doute pas sauvé la vie de Joslin – encore une fois, le SVT ne met généralement pas la vie en danger – nous n’avons vu aucune pénurie d’histoires impliquant l’Apple Watch faisant exactement cela. Plus tôt cette année, par exemple, nous avons souligné comment un propriétaire d’Apple Watch du nom de Jorge Freire Jr. s’est rendu à l’hôpital après que son Apple Watch l’ait informé d’une fréquence cardiaque inhabituellement élevée. Freire Jr. a finalement été diagnostiqué avec un type d’arythmie qui peut entraîner un accident vasculaire cérébral ou une insuffisance cardiaque si elle n’est pas traitée.

Tout compte fait, il y a une raison pour laquelle certaines compagnies d’assurance subventionnent le coût d’une Apple Watch pour les membres – l’appareil aide littéralement à sauver des vies.

Source de l’image: JUSTIN LANE / EPA-EFE / Shutterstock

