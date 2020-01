L’Apple Watch alerte YouTuber populaire à la tachycardie causée par la déshydratation et le stress

YouTuber Joel Telling attribue à Apple Watch l’alerte à une fréquence cardiaque élevée. Dire dit que son Apple Watch l’a informé que sa fréquence cardiaque avait dépassé 120 battements par minute pendant plus de 10 minutes, ce qui l’a incité à consulter un médecin.

Suite à la notification Apple Watch, Telling s’est rendu aux urgences, où les médecins ont déterminé qu’il souffrait de tachycardie. La clinique Mayo décrit la tachycardie comme le fait que votre cœur bat plus vite qu’il ne devrait au repos. Il est normal que votre fréquence cardiaque augmente pendant l’exercice ou le stress, mais la tachycardie se produit lorsque cela se produit pendant le repos.

Selon Telling, les médecins ont effectué une série de tests qui n’ont montré aucune embolie pulmonaire ni activité cardiaque irrégulière. La cause la plus probable de la tachycardie, dit Telling, était «le stress et la déshydratation des voyages récents». Il a reçu des liquides à l’hôpital et sa fréquence cardiaque est ensuite revenue à des niveaux normaux.

Dans la situation de Telling, son Apple Watch l’a alerté d’une fréquence cardiaque élevée, facile à traiter et sans effets à long terme. Grâce à l’Apple Watch, il a pu demander des soins d’urgence rapides, ce qui montre à quel point les fonctionnalités de surveillance passive de la santé de l’appareil sont puissantes. La clinique Mayo souligne que la tachycardie peut entraîner une insuffisance cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou même la mort.

L’Apple Watch vous permet de définir un seuil de notification de «fréquence cardiaque élevée». Lorsque vous effectuez cette opération, votre Apple Watch envoie une notification push lorsqu’elle détecte une fréquence cardiaque supérieure à ce seuil pendant une période de 10 minutes d’inactivité. Voici comment personnaliser vos alertes de fréquence cardiaque élevée et faible pour Apple Watch:

Sur votre iPhone, ouvrez l’application Apple Watch.

Appuyez sur l’onglet Ma montre, puis sur Cœur.

Appuyez sur Fréquence cardiaque élevée, puis choisissez un BPM.

Appuyez sur Fréquence cardiaque basse, puis choisissez un BPM.

Telling dirige une chaîne YouTube populaire où il est connu sous le nom de «Nerd de l’impression 3D». Découvrez plus d’histoires sur la santé d’Apple Watch dans notre guide complet ici.

Hier soir, c’était amusant. C’est moi à l’urgence à cause de la tachycardie, avec un pouls supérieur à 120 bpm. Les tests cardiaques sont amusants. pic.twitter.com/rYR8Ctfqn4

– Joel Telling – Nerd d’impression 3D (@joeltelling) 13 janvier 2020

