L’Apple Watch est sur le point d’obtenir une nouvelle fonctionnalité de santé révolutionnaire qui pourrait vous sauver la vie – .

Grâce à une combinaison de matériel et de logiciels, l’Apple Watch est devenue au fil des ans un puissant outil de santé et de bien-être pour des millions d’utilisateurs.

Bientôt, au moins une nouvelle capacité potentiellement vitale sera ajoutée à son ensemble de fonctionnalités: la capacité d’analyser les niveaux d’oxygène dans le sang, selon un nouveau rapport. C’est important, car de faibles taux d’oxygène dans le sang pourraient signaler une urgence sanitaire imminente.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Il y a eu d’innombrables histoires au cours des deux dernières années sur la façon dont l’Apple Watch sauve des vies, grâce en partie au moniteur de fréquence cardiaque de la montre qui peut détecter rapidement des conditions de santé potentiellement mortelles. C’est une des raisons pour lesquelles certaines compagnies d’assurance ont décidé d’aller de l’avant et de subventionner le coût d’une Apple Watch pour ses membres. En attendant, un nouveau rapport a mis en lumière encore plus de caractéristiques de santé dans ce sens qui arriveront bientôt à la montre – et devrait en faire un complément encore plus puissant aux schémas de bien-être globaux des utilisateurs.

Basé sur ce qu’il dit être un premier aperçu du code iOS 14, . rapporte qu’Apple apporte au moins deux nouveaux ajouts potentiellement vitaux à la montre. Ils comprennent une amélioration de son élément ECG et, plus important encore, la capacité d’analyser les niveaux d’oxygène dans le sang du porteur. Ce dernier est particulièrement important, car si ces niveaux sont inférieurs à 80%, cela pourrait précéder une déficience cardiaque et cérébrale. Une faible saturation en oxygène sanguin peut également entraîner de graves urgences comme un arrêt cardiaque. En conséquence, une nouvelle notification aurait été ajoutée à la montre en tandem avec le lancement de cette fonctionnalité, alertant le porteur chaque fois que sa saturation en oxygène sanguin est trop faible.

Cependant, le rapport n’est pas clair sur un aspect crucial de l’arrivée de cette fonctionnalité: le calendrier. Il reste à déterminer si une toute nouvelle Apple Watch sera nécessaire pour cela ou si la fonctionnalité pourrait être ajoutée via une nouvelle version du logiciel watchOS.

Indépendant, ce nouveau rapport indique également qu’une autre caractéristique de santé importante arrivera bientôt à la montre – une amélioration de l’application ECG qui corrigera les lectures de fréquence cardiaque non concluantes qui indiquent actuellement lorsque la mesure de l’application se situe entre 100 et 120 battements par minute. Ce résultat se produit actuellement sur les modèles de quatrième et cinquième génération de la montre. Cela fait également suite à une mise à jour de watchOS au cours des dernières semaines qui a corrigé un autre bug, celui lié à la montre ne clignotant pas une alerte lorsqu’il détecte un rythme cardiaque irrégulier chez certains utilisateurs. Apple a déclaré que ce bogue n’affectait que les propriétaires de wach en Islande, mais il va sans dire que le téléchargement de la dernière mise à jour de watchOS est toujours recommandé, peu importe où vous vivez, en raison des fonctionnalités supplémentaires et des améliorations de sécurité qu’il apporte.

Comme indiqué, Apple Watch a été crédité d’avoir sauvé des dizaines de vies à ce stade (l’un des exemples les plus récents que nous avons mentionnés ici). Et il n’est pas exagéré de supposer que ce type d’histoires continuera à se multiplier une fois que ces nouvelles fonctionnalités de santé seront ajoutées au portable de plus en plus populaire d’Apple.

Source de l’image: Denys Prykhodov / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.