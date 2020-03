L’Apple Watch Series 6 pourrait proposer un capteur d’empreinte digitale Touch ID, une oxymétrie de pouls et un suivi du sommeil

Le prochain Apple Watch Series 6 qui sortira cet automne pourrait inclure un capteur d’empreintes digitales Touch ID intégré dans la couronne de l’appareil, selon le site israélien The Verifier, qui cite des “sources seniors” qui ont travaillé avec son personnel pour un “numéro des années “comme source de la rumeur.

On ne sait pas comment le prétendu capteur d’empreintes digitales ouchTouch ID‌ serait implémenté, car la couronne numérique est déjà utilisée pour capturer un ECG dans les modèles actuels ‌Apple Watch‌ avec une électrode incluse.

Un capteur d’empreintes digitales ‌Touch ID‌ semble quelque peu étrange à ajouter à la ‌Apple Watch‌, mais il pourrait potentiellement réduire le besoin d’un code PIN lors de la mise en place de la ‌Apple Watch‌ le matin. La «Apple Watch» se déverrouille déjà lorsque l’iPhone est déverrouillé, mais le déverrouiller de manière autonome nécessite la saisie d’un code numérique.

La «Apple Watch» elle-même utilise également le contact avec la peau comme option d’authentification biométrique pour les paiements Apple Pay et d’autres fonctions. Dans la série ‌Apple Watch The 7, The Verifier affirme que le capteur d’empreintes digitales ‌Touch ID‌ sera déplacé sur l’écran, mais deux ajustements drastiques ‌Touch ID‌ en deux ans peuvent être discutables car Apple a tendance à apporter moins de modifications au matériel ‌Apple Watch‌.

La nouvelle génération d’Apple, Apple Watch, devrait également inclure une batterie améliorée, une prise en charge plus large du LTE et une prise en charge du WiFi 6.

Le vérificateur décrit également certaines des fonctionnalités de watchOS 7, dont beaucoup ont déjà été entendues. watchOS 7 inclurait un “nouveau design”, des mises à jour des applications intégrées et des améliorations de Siri, avec peu d’autres informations incluses.

Faisant écho à d’autres rumeurs, The Verifier dit qu’Apple travaille sur la surveillance du pouls de pouls pour la «Apple Watch» et les capacités de suivi du sommeil. La prise en charge de l’oxymétrie de pouls permettrait à la “ Apple Watch ” de mesurer les niveaux d’oxygène dans le sang, en s’assurant que la saturation en oxygène d’une personne ne tombe pas à un niveau dangereux, ce qui peut indiquer un problème grave et immédiat qui doit être résolu.

Le suivi du sommeil est une fonctionnalité dont nous avons beaucoup entendu parler ces derniers mois, Apple devrait introduire des capacités de surveillance du sommeil dans un proche avenir. Le suivi du sommeil mesurerait des paramètres comme le temps de sommeil et la qualité du sommeil.

Selon The Verifier, watchOS 7 sera compatible avec la ‌Apple Watch‌ Series 3 et versions ultérieures, Apple prévoyant de supprimer le support pour l’Apple Watch Series 2 et les versions antérieures.

Le vérificateur a déclaré la semaine dernière que tvOS 14 comportera un nouveau mode pour enfants avec du contenu destiné aux enfants et une fonction de temps d’écran pour mesurer le temps passé à regarder la télévision.

Dans le passé, The Verifier a partagé des informations douteuses qui n’ont pas filtré, il vaut donc la peine de regarder ces rumeurs avec un certain scepticisme jusqu’à ce qu’elles soient confirmées par une autre source.

