L’application Apple Research obtient la prise en charge d’AirPods Pro pour l’étude Apple Hearing

Apple a publié une mise à jour de l’application Apple Research pour iPhone et Apple Watch qui a apporté quelques fonctionnalités remarquables à l’expérience utilisateur.

Rapportée par ., la version 1.1.2 prend en charge AirPods Pro pour l’étude Apple Hearing, une meilleure prise en charge VoiceOver pour l’étude Apple Hearing et des améliorations de l’autonomie de la batterie pour ceux qui ont mis à jour la dernière version de watchOS.

Cette mise à jour comprend de nouvelles fonctionnalités, améliorations et corrections de bugs et est recommandée à tous les utilisateurs:

Prise en charge d’AirPods Pro dans l’étude Apple Hearing

Expérience améliorée pour les utilisateurs de VoiceOver lors de leur participation à l’étude Apple Hearing et au test d’audition

Améliorations de la durée de vie de la batterie avec la dernière mise à jour de watchOS

Apple a initialement lancé l’application Apple Research l’année dernière avec trois études inaugurales: l’étude Apple Heart and Movement, Apple Women’s Health Study et Apple Hearing Study. La mise à jour d’aujourd’hui se concentre spécifiquement sur les améliorations de l’étude sur l’audition d’Apple, qui vise à apprendre comment le son affecte l’audition, le niveau de stress et la santé cardiovasculaire.

“Réalisée en collaboration avec l’Université du Michigan, cette étude révolutionnaire permettra de mieux comprendre comment l’audition pourrait être affectée au fil du temps par l’exposition au son à certains niveaux. Les chercheurs collecteront des données sur l’exposition des écouteurs et du son environnemental au fil du temps et détermineront comment cela affecte votre l’audition, les niveaux de stress et la santé cardiovasculaire. Les données de l’étude seront également partagées avec l’Organisation mondiale de la santé en tant que contribution à son initiative Make Listening Safe. “

Si vous souhaitez participer à l’une des études, vous pouvez télécharger gratuitement l’application Apple Research sur l’App Store.

