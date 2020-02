L’application Apple TV est maintenant disponible sur certains téléviseurs LG 2019

LG a annoncé aujourd’hui que l’application Apple TV et le service de streaming ‌Apple TV‌ + qui l’accompagne sont désormais disponibles sur certains téléviseurs LG 2019 aux États-Unis et dans plus de 80 autres pays.

L’ajout de l’application ‌Apple TV‌ à la gamme de téléviseurs 2019 de LG fait suite aux débuts CES des nouveaux modèles 2020 fournis avec l’application ‌Apple TV‌ préinstallée.

Les propriétaires de téléviseurs LG peuvent accéder à l’application ‌Apple TV‌ à partir du lanceur d’applications LG Home, et avec ‌Apple TV‌ +, les utilisateurs de LG peuvent également s’abonner aux chaînes Apple et accéder à leurs bibliothèques iTunes pour louer, acheter et regarder des émissions de télévision et des films.

Les téléviseurs qui prennent en charge l’application «Apple TV» sont également compatibles avec AirPlay 2, permettant aux utilisateurs de partager ou de mettre en miroir le contenu de l’iPhone, de l’iPad ou du Mac directement sur un téléviseur LG.

Les modèles de téléviseurs équipés de l’application ‌Apple TV‌ à ce jour incluent les téléviseurs LED 2019 et les téléviseurs NanoCell (séries SM9X et SM8X). LG indique que plus tard dans le mois, l’application ‌Apple TV‌ sera également déployée sur certains modèles UHD UM7X et UM6X. L’application sera disponible sur les modèles 2020 au lancement.

À l’avenir, LG prévoit également d’apporter l’application ‌Apple TV‌ aux modèles 2018, mais cela ne se produira que plus tard cette année.

