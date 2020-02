L’application Apple TV sur certains téléviseurs intelligents LG prendra en charge le son Dolby Atmos plus tard cette année

La prise en charge de Dolby Atmos pour l’application Apple TV et AirPlay 2 sur certains téléviseurs intelligents LG fera l’objet d’une mise à jour logicielle “plus tard cette année”, a confirmé un porte-parole de LG à FlatpanelsHD.com.

Plus tôt cette semaine, LG a annoncé que l’application Apple TV et le service de streaming ‌Apple TV‌ + qui l’accompagne sont désormais disponibles sur certains téléviseurs intelligents LG 2019 aux États-Unis et dans plus de 80 autres pays. Cela fait suite aux débuts CES des nouveaux modèles 2020 de LG fournis avec l’application ‌Apple TV‌ préinstallée.

Dolby Atmos a été développé pour donner au son des films et des émissions de télévision un effet plus tridimensionnel. Plutôt que d’être contraints aux canaux, les sons peuvent être placés et déplacés avec précision dans un espace tridimensionnel.

Dolby Atmos est également pris en charge sur l’Apple TV 4K exécutant tvOS 12 ou version ultérieure.

