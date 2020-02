L’application bancaire indienne Paytm ne fonctionne plus avec les applications d’accès à distance comme TeamViewer ou AnyDesk installées

La protection contre le spam et la fraude sont d’excellentes fonctionnalités dans les applications, surtout si elles gèrent vos finances. C’est une chose de prendre des précautions, mais c’est une autre de bloquer carrément d’autres applications qui pourraient permettre de telles fins néfastes. Pour Paytm – un service de paiement bien établi et mobile d’abord en Inde – les applications de contrôle à distance et de partage d’écran comme TeamViewer et AnyDesk sont désormais considérées comme des risques de sécurité.

Récemment, les utilisateurs qui ont installé l’une de ces applications de contrôle à distance ont commencé à voir une fenêtre contextuelle dans Paytm, leur demandant de désinstaller les applications. Paytm ne bougera pas si vous ne suivez pas les instructions. Plusieurs utilisateurs mécontents se sont tournés vers Twitter pour interroger Paytm sur cette mesure de sécurité extrême, qui, selon elle, visait à prévenir la fraude. TeamViewer est également en contact séparément avec le portefeuille numérique sur ses préoccupations. Pendant ce temps, Paytm suggère de basculer vers le profil professionnel sur votre téléphone si vous ne souhaitez pas supprimer l’une de ces applications, mais ce n’est pas une solution viable pour la plupart.

Ce n’est certainement pas la première fois que Paytm exprime des préoccupations concernant les applications de partage d’écran. Il a averti ses utilisateurs par le biais de messages de blog et de notifications d’applications pour éviter TeamViewer et AnyDesk, mais le blocage des applications est nouveau. Ces applications de contrôle à distance sont utilisées depuis longtemps pour cibler les utilisateurs Paytm qui ont opté pour le processus KYC, qui est censé être une interaction en face à face. Les fraudeurs les incitent à donner un accès à distance à leurs téléphones, ce qui dans la plupart des cas se traduit par un portefeuille vide. Pourtant, la liste noire des applications populaires est-elle une bonne solution? Paytm aurait pu rendre son service moins facilement exploitable à la place.