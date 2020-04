L’application complète d’anatomie utilisera LiDAR dans l’iPad Pro pour mesurer l’amplitude des mouvements après une blessure

Complete Anatomy, une application iPad de 3D4Medical, est conçue pour enseigner l’anatomie humaine aux étudiants des facultés de médecine avec un cœur dissectible virtuel, une cartographie des mouvements musculaires en temps réel, un traceur nerveux et des modèles de microanatomie à explorer.

À l’avenir, Complete Anatomy profitera du scanner LiDAR intégré à l’iPad Pro 2020 pour ajouter une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux professionnels de la santé d’évaluer précisément et instantanément l’amplitude des mouvements des patients qui se remettent d’une blessure ou d’une intervention chirurgicale.

La fonctionnalité est démontrée dans une vidéo YouTube mettant en vedette Irene Walsh, directrice de la conception chez Complete Anatomy. Selon Walsh, il n’y a pas de moyen standardisé de mesurer l’amplitude des mouvements, un problème résolu avec le scanner LiDAR du ‌iPad Pro‌.

À l’aide du nouveau ‌iPad Pro‌ 2020, Complete Anatomy est capable de visualiser les mouvements en trois dimensions, en utilisant la capture de mouvement pour identifier le mouvement d’une personne. Les mouvements sont associés à des animations musculaires 3D, fournissant des informations sur les principaux muscles nécessaires à la réalisation de l’action.

Walsh dit que la prochaine version de Complete Anatomy sur le «iPad» «a le potentiel de transformer la communauté médicale du futur».

La fonctionnalité Scanner LiDAR arrivera bientôt dans l’application Anatomie complète, mais aucune date de sortie spécifique n’est fournie. Jusqu’à présent, peu d’applications sont capables de profiter du scanner LiDAR, mais des aperçus comme ceux-ci nous donnent une idée de la puissance d’un outil qu’il sera lorsqu’il sera mis en œuvre par les développeurs.

Les rumeurs suggèrent que les iPhones qui devraient sortir en 2020 comprendront également une fonctionnalité LiDAR de numérisation 3D similaire, qui permettrait aux iPhones et aux modèles ‌iPad Proad d’Apple d’être utilisés pour des fonctions de réalité augmentée plus avancées et plus excitantes.

