L’application COVID-19 d’Apple gagne en fonctionnalités pour accéder aux directives d’état et aux conseils d’auto-entretien

Apple a présenté aujourd’hui de nouvelles fonctionnalités pour son application de dépistage COVID-19, qui est conçue pour aider les gens à rester informés et à prendre les mesures appropriées pour empêcher la propagation du coronavirus.La version 2.0 de l’application ajoute une fonctionnalité pour sélectionner un état de résidence à voir des informations d’orientation spécifiques du département de la santé de cet État, et il fournit des conseils pour rester en bonne santé physique et mentale.

Apple a également mis à jour le site Web COVID-19 qui l’accompagne pour fournir les mêmes informations aux utilisateurs.

Avec la nouvelle fonctionnalité d’état, les utilisateurs peuvent choisir leur état pour être dirigé vers les directives sur les coronavirus proposées par le département de la santé de l’État, et les informations et les directives disponibles varient selon l’emplacement. En Californie, par exemple, Apple redirige les utilisateurs vers covid19.ca.gov, un site Web qui fournit des choses à faire et à ne pas faire, des symptômes à surveiller, des ressources de santé émotionnelle, des informations sur l’aide financière, etc.

La mise à jour ajoute de nombreux conseils d’autosoins à l’application et au site Web, tels que rester hydraté, faire de l’exercice pendant 30 minutes par jour, dormir suffisamment, faire des pauses pour des activités amusantes et relaxantes, stimuler le cerveau à travers des livres, des puzzles ou de la peinture, parler aux gens et tenir un journal.

Il fournit des conseils d’achat comme l’achat de deux semaines d’épicerie à la fois, le stockage d’aliments durables, l’achat d’articles ménagers supplémentaires et la prise de précautions telles que le port de gants et l’essuyage des paniers d’achat.

Le site et l’application d’Apple offrent également des conseils sur le travail à domicile, la création d’un plan d’urgence domestique et les mesures à prendre en cas de maladie.

Apple a conçu son application et son site Web COVID-19 en partenariat avec le CDC, le White House Coronavirus Task Force et la FEMA. En plus des fonctionnalités introduites aujourd’hui, les outils fournis par Apple permettent aux utilisateurs de répondre à une série de questions sur les facteurs de risque, l’exposition récente et les symptômes pour recevoir des recommandations du CDC sur les prochaines étapes à suivre.

L’outil de dépistage est accessible à toute personne âgée de 18 ans ou plus aux États-Unis. Les données fournies dans l’application COVID-19 et sur le site Web ne sont pas partagées avec Apple, le CDC ou d’autres agences gouvernementales.

