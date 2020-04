L’application d’assistance Apple gagne en mode sombre et une interface simplifiée

Apple a mis à jour aujourd’hui son application Apple Support pour l’iPhone et l’iPad, introduisant une mise en page remaniée avec prise en charge du mode sombre et une navigation améliorée.





Selon Apple, l’application propose une toute nouvelle interface utilisateur personnalisée et des solutions plus intelligentes pour plus de sujets en utilisant le dépannage étape par étape, ainsi que le «Mode sombre».

L’application propose désormais un moyen plus simple de trouver une prise en charge non seulement pour les produits Apple, mais aussi pour les services Apple, et offre des expériences de chat et d’appel améliorées.

Les notes complètes d’Apple pour la mise à jour sont ci-dessous:

Toute nouvelle interface utilisateur personnalisée, y compris la prise en charge du «Mode sombre»



Obtenez des solutions plus intelligentes pour encore plus de sujets grâce au dépannage guidé étape par étape



Il est désormais plus facile de trouver une assistance pour tous vos services et abonnements Apple



Expériences de chat et d’appel nouvelles et améliorées

L’application Apple Support est l’application dédiée d’Apple pour obtenir une assistance sur un ‌iPhone‌ ou un ‌iPad‌, et elle peut être téléchargée gratuitement sur l’App Store. [Direct Link]Étiquette: Assistance Apple

Cet article, “Apple Support App gagne en mode sombre et interface simplifiée” est apparu pour la première fois sur MacRumors.com

