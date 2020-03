L’application de chat la plus populaire au monde devient enfin sombre (mode) – .

La fonctionnalité que vous vouliez le plus de votre application de chat préférée est enfin là, après des mois de rumeurs et de tests bêta. WhatsApp pour iPhone et Android a finalement embrassé l’obscurité, car le mode sombre est désormais disponible pour tous les utilisateurs qui possèdent des appareils capables de tirer parti des modes sombres dans les applications. Si vous avez déjà configuré le mode sombre sur votre iPhone, iPad ou appareil Android, il vous suffit de mettre à jour WhatsApp vers la dernière version pour profiter de l’obscurité.

Nous avons un mode sombre sur les téléphones iOS et Android depuis un certain temps maintenant, mais Facebook a mis du temps à mettre la fonctionnalité sur WhatsApp. La société a expliqué dans un article de blog qu’elle avait passé du temps à rechercher et expérimenter deux questions liées au mode sombre, notamment la lisibilité et la «hiérarchie des informations:»

Lisibilité: lors du choix des couleurs, nous voulions minimiser la fatigue oculaire et utiliser des couleurs plus proches des valeurs par défaut du système sur iPhone et Android respectivement.

Hiérarchie de l’information: nous voulions aider les utilisateurs à concentrer facilement leur attention sur chaque écran. Nous l’avons fait en utilisant la couleur et d’autres éléments de conception pour nous assurer que les informations les plus importantes se démarquent.

Plus de deux milliards d’utilisateurs ont installé WhatsApp sur leurs appareils, mais seuls ceux sur iOS 13 et Android 10 pourront vraiment en profiter. WhatsApp passera automatiquement en mode sombre si le mode sombre est activé au niveau du système. C’est quelque chose que vous devriez probablement faire, en particulier sur les appareils dotés d’écrans OLED. Le mode sombre facilitera la consommation de contenu la nuit et permettra d’économiser la batterie.

La plupart des utilisateurs d’iOS utilisent déjà la dernière version iOS d’Apple, mais sur Android, certaines personnes peuvent être bloquées sur des versions plus anciennes. Les utilisateurs d’Android 9 peuvent également utiliser le nouveau mode sombre, mais ils devront activer un thème sombre dans les paramètres WhatsApp. Tout le monde devra simplement attendre la mise à jour d’Android 9 (ou version ultérieure) ou obtenir un téléphone exécutant une version plus récente d’Android pour utiliser le mode sombre pendant les chats WhatsApp.

Et oui, il s’agit d’une vidéo officielle de WhatsApp faisant la promotion de la nouvelle fonctionnalité:

Source de l’image: WhatsApp

