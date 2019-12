L'application de chat ToTok retirée du Play Store au milieu d'accusations d'espionnage

Dans une tournure soudaine des événements, Le New York Times vient de révéler que l'application de messagerie populaire ToTok est très probablement un outil de surveillance secret utilisé par le gouvernement des Émirats arabes unis pour espionner des millions de personnes dans le monde. L'application est apparue il y a seulement quelques mois et semble suivre presque tout sur ses utilisateurs à l'intérieur et à l'extérieur des Émirats arabes unis.

ToTok a été téléchargé au Moyen-Orient, en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique du Nord, devenant récemment l'une des applications sociales les plus téléchargées aux États-Unis. Selon le NYT, le gouvernement des EAU connaît "toutes les conversations, mouvements, relations, rendez-vous, sons et images" de tous ceux qui ont utilisé l'application.

"ToTok est un outil intelligemment conçu pour la surveillance de masse, selon l'analyse technique et les entretiens", a rapporté Le NYT. "Il fonctionne comme la myriade d'autres applications Apple et Android qui suivent la position et les contacts des utilisateurs."

En relation: Avertissement sur le produit émis après qu'un pirate informatique pirate Amazon Ring, harcèle une petite fille

L'application est officiellement développée par Breej Holding, mais Le NYT estime qu'il s'agit très probablement d'une façade, affirmant que ToTok est en fait affilié à DarkMatter: une société de cyber-intelligence et de piratage basée à Abu Dhabi. La société est composée de responsables du renseignement émirati, d'anciens employés de la National Security Agency (NSA) et d'anciens agents des services de renseignements militaires israéliens.

Le succès initial de l'application a commencé aux Émirats arabes unis parce que le gouvernement local bloque certaines fonctionnalités sur des applications comme WhatsApp et Skype. ToTok a même reçu un soutien récent du fabricant chinois Huawei après que la société ait promu l'application dans une récente publication sur Facebook.

Le FBI enquête plus avant sur la situation et ToTok a depuis été retiré du Google Play Store et de l'App Store d'Apple. Les utilisateurs qui ont déjà téléchargé l'application pourront l'utiliser jusqu'à ce qu'ils la désinstallent manuellement de leurs appareils.